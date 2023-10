Penicilin je, ale nestačí

Od konce srpna dorazilo do Česka už víc než 200 tisíc balení penicilinu. Postupně se dostávají i do lékáren, které je neviděly mnoho měsíců. O velkých zásobách ale mluvit nemohou. Často dostanou jen zlomek toho, co si objednaly. S obavou tak farmaceuti vyhlížejí příští týdny. Čeká se prudké ochlazení a s ním i rychlý nárůst nemocných.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Balení penicilinu (ilustrační foto)