Výroba penicilinu v Evropě se firmám nevyplatí, varuje asociace

Válek v neděli v České televizi uvedl, že by chtěl obnovit v tuzemsku výrobu například penicilinu, který je poslední dobou na trhu obtížně dostupný.

Ministr by chtěl kvůli tomu oslovit možné výrobce, kterými nejsou jen farmaceutické firmy, ale i výzkumné ústavy, univerzity i některé fakultní nemocnice.

Válek v neděli uvedl, že držitel licence na výrobu léku může zadat výrobu léku konkrétní továrně, která má volné kapacity. „Probíhají podle mého názoru extrémně úspěšná jednání s několika držiteli licencí a s několika místy, kde jsou výrobní kapacity, které by bylo možné spustit,“ řekl v ČT.

Příští rok chce premiéra a vládu informovat, zda byla jednání úspěšná, vyrábět by se pak mohlo začít do roka či 18 měsíců.

Podle Vrubela je třeba rozlišovat, kterou fázi výroby penicilinu chce stát do Česka přinést. „Jedna věc je totiž vyrábět samotné účinné látky (API), druhá vyrábět tablety z dodaných API a třetí je pouze kompletace hotových tablet a vykládání do finálních krabiček,“ uvedl. Čím dřívější fáze, tím složitější a nákladnější je, a to i z hlediska nutných povolení, podotkl.