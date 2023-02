Očima Saši Mitrofanova: Moranu je příjemné hodit do řeky, ale zima přijde znovu

Není složité dovtípit se, proč zrovna datum inaugurace nové hlavy státu je pro značné množství spoluobčanů důvodem k oslavám. Navazuje to na starý psychologický efekt, který prapředkové vyjádřili vynášením Smrtky a vítáním jara, hozením Morany do vody, či jejím spálením. Lidé, kteří budou slavit 9. března, symbolicky hodí do vody či spálí dva předchozí prezidenty České republiky, Václava Klause a Miloše Zemana.

Naštěstí ho nemají a oba muži by měli odejít bez fyzické újmy. Pociťují-li přitom újmu morální, je ozvěnou jejich vlastních ničím neomezených výpadů proti těm, které neměli rádi a kterým radili ve více či méně hrubé formě, aby raději drželi hubu. No a teď hubu téměř nikdo nedrží, protože se Klause ani Zemana už v podstatě nikdo nebojí. Přidávají se i ti, kteří dříve byli pro každý případ zticha.

Dobře to koresponduje s výzkumem , který pro Skautský institut připravila společnost Behavio a o kterém jako první napsal server Aktualne.cz. Vyplývá z něj, že mít odvahu je v životě důležité pro padesát procent dotazovaných. Ostatní klidně počkají na chvíli, kdy kopat do bývalých mocných bude lidovou zábavou.

Jenže Wikipedie nás poučí, že házení Morany do vody naznačuje, že nejspíše nejde o zničení Smrti a Zimy, ale pouze o její poslání zpět do podsvětí, do kterého je vodní tok branou. Klaus a Zeman tady s námi ještě nějakou dobu fyzicky budou. Ale podsvětí, ze kterého vzešli a do kterého jednou odejdou, nikam nezmizí. Pro boj s ním a jeho novými výhonky bude odvaha zapotřebí. Aspoň ta padesátiprocentní.