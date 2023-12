Od elitního útvaru odcházejí zkušení policisté i velitelé

Tento speciální útvar vznikl teprve v lednu, ale už ani ne po roce je podle vyjádření jeho bývalých i současných členů personálně zcela destabilizován a nezůstal v něm prakticky kámen na kameni.

Když Novinky a Právo koncem listopadu zveřejnily text o nedobrovolném odchodu několika zkušených policejních manažerů z kriminálky, vyvolalo to velkou odezvu v řadách policejního sboru. Redakci se ozvali další nyní již bývalí anebo končící policisté ve velitelských funkcích ze zmíněné centrály, kteří v průběhu roku odešli do civilu či tak míní udělat v lednu. A často podle jejich slov z donucení.

„Přes devadesát procent vedoucích oddělení, odborů a jeden náměstek raději odešli po konfliktech s vedením, s ředitelem útvaru Břetislavem Brejchou a jeho náměstkem Jaroslavem Zákopčanem, nebo byli přímo donuceni odejít,“ sdělil Právu jeden z vysoce postavených policistů, který zatím řady tohoto bezpečnostního sboru neopustil.

Doplnil, že i přes příslib policejního prezidenta Martina Vondráška a jeho náměstka pro Službu kriminální policie a vyšetřování Tomáše Kubíka, že nenechají odejít zkušené policisty, se děje přesný opak.

Ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) Brejcha s ostrou kritikou nesouhlasí. „Názor těch lidí respektuju, je to jejich svobodné rozhodnutí. Někteří z nich neprošli přesoutěžením na velitelské pozice po reorganizaci a bylo to jejich rozhodnutí nepokračovat v nově nastavené strategii v útvaru. Považuji tuto fluktuaci v rámci policie za přirozenou a prospěšnou. Neznamená to žádný rozvrat,“ řekl Právu Brejcha.

Podle informací z několika zdrojů však opustilo Národní centrálu během necelého roku fungování přes dvacet policistů, vesměs velitelů či expertů na obory, kterými se má tento útvar zabývat – terorismem, extremismem, obchodem se zbraněmi a kyberkriminalitou.

Redakce zná jména všech, jako příklad uvádí jen některá z nich. Už v létě odešel po neshodách s ředitelem centrály jeho náměstek pro kybernetickou kriminalitu a mezi policisty uznávaný odborník Said Urban. Ten se nyní ke svému konci v útvaru nechtěl vyjadřovat, nicméně zdroje z jeho okolí hovoří jasně. „Rozklad byl tak silný a vedení NCTEKK vyhánělo lidi takovým způsobem, že i Urban odtamtud musel odejít, respektive byl odejit,“ řekl Právu další z bývalých policejních manažerů, který s Urbanem spolupracoval.

Alespoň ministerstvo vnitra si uvědomilo, že by bylo škoda tak kvalitního policistu a experta na kyberzločin ztratit. Vzalo si proto v polovině srpna Urbana k sobě a převedlo ho jako stávajícího policistu přímo pod resort.

Kromě Urbana skončili i šéf výkonného odboru kyberkriminality Jaroslav Kuchař či expert na útoky na servery a soudní znalec z oboru forenzního zkoumání v oblasti kyberzločinu Martin Smetana. Jeho znalosti a odbornost přitom byly podle kolegů ojedinělé a jen těžko ho půjde nahradit. Podle policejních zdrojů Práva se navíc chystají po Novém roce skončit i další specialisté z části „Kyber“, tedy experti na IT.

„Měl jsem nechuť opustit řady policie, protože jsem té práci věřil. Ale řekli mi jednoznačně: Máme tě dusit, nebo navrhneš nějaké řešení? Hraničilo to už s vyhrožováním trestním stíháním,“ řekl Právu jeden z nyní již bývalých vedoucích policistů z NCTEKK. Ještě horší situace je údajně v části útvaru zvané „Terex“, specializované na terorismus a extremismus. Odtamtud podle zdroje Práva odešli kromě jednoho všichni velitelé.

Už k 1. září zamířil do civilu vedoucí oddělení zabývajícího se radioaktivními materiály a chemickými zbraněmi František Šimon, k 15. říjnu šéf oddělení zbraní a vojenských materiálů Jan Vodseďálek. Skončil také vedoucí odboru zbraní a nebezpečných materiálů Libor Stehno.

„Vnímám to tak, že jsem byl donucen odejít. Je to velké zklamání, velká lítost i velká pachuť,“ řekl Právu Vodseďálek, který měl přes 20 let praxe ve zbraních. „Ke konci svého velitelského období jsem obdržel i odměnu za skvělou práci manažera a den na to mi řekli, že už se mnou ve funkci nepočítají,“ dodal Vodseďálek.

„Podle mě rozprášením odboru terorismu a extremismu a jeho vedení dochází k reálnému ohrožení státu a snížení jeho bezpečnosti, protože v tuto chvíli všechno přešlo na krajská ředitelství a ten útvar není v této problematice akceschopný,“ myslí si další bývalý policejní manažer, který však i nadále působí ve státní sféře.

Jeho kolegové vidí za odchody tolika zkušených velitelů tragickou personální politiku. „Prakticky všichni vedoucí byli vyštváni a donuceni k odchodu do civilu nebo na jiný útvar. Řadoví policisté byli mnohdy dehonestováni a několika z nich bylo řečeno, ať si hledají jiné místo, nebo budou odejiti,“ napsal Právu dosud aktivní policista, který už ale rovněž zvažuje zamířit do civilu.

On i několik dalších kolegů označili za problematické personální kroky především od tří mužů ve vedení policie – náměstka policejního prezidenta Kubíka, šéfa NCTEKK Brejchy a jeho náměstka Zákopčana.

„Brejcha i Zákopčan jsou Kubíkovi koně bez zkušeností s danou problematikou. Ten druhý se z ničeho nic ocitnul na NCTEKK a byl pověřen funkcí náměstka pro terorismus a extremismus, přestože nikdy podobné věci neřešil,“ podotkl zdroj.

„Je to takový triumvirát, který se navzájem podrží, ačkoli je situace tristní a nazval bych ji dokonce tragickou,“ konstatoval zdroj Práva. Za pravdu mu dává i vysoce postavený zástupce české justice, který je s policií v úzkém kontaktu. „Současný problematický stav NCTEKK by mělo vedení policie začít co nejdříve řešit,“ uvedl.

Na otázku, zda ředitel Brejcha nemá obavy o fungování útvaru poté, co odešlo tolik zkušených a v některých případech i ojedinělých policejních spe­cialistů, odvětil, že nikoli. „Kvalita neutrpěla,“ míní.

I náměstek policejního prezidenta Kubík odmítl, že by měl být jedním ze viníků současné situace na kriminálce a v NCTEKK. „Je mi líto, že bývalí velitelé mají ten pocit. Po svém nástupu se chovám ke všem naprosto stejně,“ uvedl Kubík s tím, že k žádnému exodu zkušených a kvalitních policistů nedochází.

„Rozhodnutí, která se udála (v NCTEKK), že odešli nějací velitelé, protože se současný management útvaru takto rozhodl, respektuji. Velmi pečlivě jsem to s nimi diskutoval, protože potřebuji všechny útvary funkční, a v tuto chvíli za tím stojím,“ poznamenal Kubík.

To, že někdo sloužil dvacet let, z něj prý ještě nedělá zkušeného a kvalitního policistu. „Přijímám plnou odpovědnost za to, co se u kriminální policie děje, a všechny kroky jsem připraven zdůvodnit svým nadřízeným. A jestli má někdo pocit, že to dělám špatně, tak já si to nemyslím,“ uzavřel Kubík s tím, že útvar funguje normálně a žádná vnitřní bezpečnost republiky ohrožena není.