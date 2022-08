Očkování proti klíšťatům je pro 50+ zdarma, zájem je veliký

Od letošního ledna hradí pojišťovny očkování všem od 50 let. Padesátníci a starší bývají onemocněním zasažení nejčastěji a jsou v největším riziku. Mladším zájemcům pojišťovny na vakcínu přispívají.

Částka se podle pojišťovny pohybuje od několika stovek do 2000 korun.

„U mladších pacientů byl historicky zájem vyšší než u seniorních a zde nemám pocit, že by zájem významně stoupl, ale určitě nepoklesl,“ dodal Nosek.

„Zájem lidí nad 50 let je velký,“ potvrdil jeho kolega Martin Dudek, šéf sdružení pro Středočeský kraj. I on je přesvědčen, že je za tím plně hrazené očkování. „Základní schéma, tedy tři dávky, vyjde na zhruba 3000 korun, což bylo pro řadu lidí odrazující. To nyní odpadlo,“ doplnil lékař.