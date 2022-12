Obrovská vlna solidarity. Muž, který se nedokáže pohnout, získal po 36 letech důstojné bydlení

Až doposud rodina bydlela v 9. patře ostravského paneláku, který se Honzovi stal i vězením, protože ven na čerstvý vzduch se mohl dostat jen několikrát do roka. „Teď po 36 letech konečně budu moci vyjet na vozíku ven. Nedokážu najít slova, kterými bych vyjádřil svůj vděk,“ řekl.

„Honzík byl do svého půl roku úplně zdravý. Ještě tehdy jeho dětská lékařka říkala manželce, že je to kluk jako buk, že je v pořádku. A pak jsem se jednou vrátil z odpolední směny a našel doma plačící manželku, protože Honzík zeslábl, neudržel ani hlavičku,“ popisoval Vavřík již dříve deníku Právo svůj smutný příběh.

Diagnóza SMA přišla vzápětí. A i když se manželé snažili pro syna najít ty nejlepší lékaře, zvrátit vývoj nemoci nedokázali. Genová terapie, která dnes zpomaluje zhoršování nemoci u dětí, tehdy ještě nebyla vyvinuta. „Moje paní byla po narození syna hrozně aktivní. Snažila se najít pomoc, vytelefonovávala lékaře, protože někde četla, že by snad mohli pomoci v USA. Ale tak ji to pohltilo, i ta všední každodenní péče, že vyhořela. Přerostlo jí to přes hlavu, dostala těžké deprese, vyčítala si to… Až se dostala tam, kde je teď, že jen leží,“ řekl Vavřík.