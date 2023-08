Obří trolejbus vyjel v Plzni na zkušenou

Běžní pasažéři se dovnitř zatím nedostanou. „První cestující se mega trolejbusem poprvé projedou přímo v Bratislavě,“ doplnil Švehla. Do slovenské metropole poputuje třiadvacet kratších dvoučlánkových a šestnáct velkokapacitních vozů - ty by měly být nasazeny na tamní nejvytíženější městskou trolejbusovou linku 71 obsluhující i bratislavské hlavní nádraží. „Celková hodnota kontraktu je devětadvacet milionů eur,“ připomněl Švehla. V přepočtu to dělá zhruba 699 milionů korun.