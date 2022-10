Novým plzeňským primátorem je Roman Zarzycký

Narozdíl od porevolučních zastupitelstev nebyla volba primátora a zbytku rady tajná, nýbrž na návrh nového vedení veřejná. Podle opozice to nahrává korupci, radniční většina to vidí přesně naopak. Pavel Bosák (piráti) přidal i poněkud kuriozní důvod: „Znovu zesiluje epidemie covidu, chceme schůzi urychlit.“ To udivilo Michala Vozobule (TOP 09): „Argumentace covidem, to už je trochu moc. Každá věc má mít svoji důstojnost a čas.“