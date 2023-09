No Go zóna v Ústí nad Labem. Do Mojžíře nejezdí trolejbusy ani taxi, teď stopla rozvážku i pizzerie

Ústecká pizzerie Zebra pizza odmítá zavážet jídlo do problémové ústecké lokality Mojžíř. Důvodem je několik incidentů s místními a vyhrožování násilím. Kvůli útokům na řidiče nezajíždějí od konce července do čtvrti ani přímé trolejbusy. Do čtvrti nechtějí zajíždět ani někteří taxikáři.

Foto: Profimedia.cz Sídliště Mojžíř