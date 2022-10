Neúspěšný kandidát ANO chce žalovat Pekarovou Adamovou

Dědeček má souboj v poměru sil za nevyrovnaný. Czernin za napínavý od začátku do konce, v lecčem ale nekorektní. „Jičínsko-nymburský senátní obvod je báječný, vy jste vyhráli a já mám znovu tu čest a radost vás v Senátu zastupovat. Slíbil jsem vám, že to budu dělat se vší vervou a všemi silami. To platí a já se na to moc těším! Díky!,“ vzkázal na sociální síti voličům Czernin, jehož po prvním kole přímo podpořila v pořadí třetí Dana Kracíková (STAN), starostka Železnice u Jičína.