Nepřišel jsem zjišťovat, jestli podepíše. Stanjura představil prezidentovi návrh rozpočtu

"Na programu jsme měli dvě základní věci. Byl jsme tu na začátku května, kdy jsem představoval naši politickou dohodu, co se týče ozdravného balíčku. Nyní jsem ho informoval o legislativním procesu a změnách, co se změnilo od začátku května do dnešního dne, kdy jsme v průběhu třetího čtení. Logicky jsme také diskutovali návrh státního rozpočtu na rok 2024. Debatovali jsme otázky, které budou bezesporu předmětem veřejné debaty, “ přiblížil novinářům po schůzce s prezidentem Stanjura.