Schodek rozpočtu v září klesl, pomohly platby windfall tax. Byť mizerné

Do zářijového schodku se započítala první záloha na tuto daň ve výši 25,6 miliardy korun.

„Celkový údaj minus 181 miliard je s ohledem na to, jak se rozpočet vyvíjel v průběhu jara, ještě celkem dobrá zpráva. Ale když se podíváme na ta střeva, na ty detaily vývoje rozpočtu, tak tam vidíme věci, které by nás měly varovat,“ komentovala pro Českou televizi poradkyně premiéra a hlavní ekonomka Raifeissenbank Helena Horská. Poukázala především na velké výdaje státu nebo právě nižší sumy vybrané na windfall tax.

Očekává, že do konce roku by se na této dani mělo vybrat 32 miliard. „To zásadním způsobem zaostává za plánovaným výběrem 85 miliard,“ dodala. Druhá splátka daně by měla být v prosinci.