Nepozval jsem migranty, přesvědčoval poslance ANO na bezpečnostním výboru Rakušan

Rakušan se v první řadě snažil vysvětlit, že žádný migrační pakt neschválil ani nepodepsal, nemohl tudíž do ČR „pozvat migranty“, jak jej viní opozice. „Ministři vnitra v červnu v Lucemburku schválili pouze pozici Rady Evropy, tedy členských států, pro jednání s Evropským parlamentem, ne pakt jako takový. Ten může schválit jen společná dohoda těchto dvou institucí, EP a Rady Evropy,“ řekl Rakušan.

Jednání o migračním balíčku podle něj stále probíhají a budou trvat ještě nejméně rok. Zasáhnout do něj mohou i volby do EP na jaře v příštím roce, po kterých se může složení europarlamentu proměnit.

„Žádný z návrhů obsažených v paktu a schválených Radou neobsahuje povinnost přijímat migranty. To je pro nás zcela nepřijatelné,“ řekl na výboru Rakušan. Europarlament podle něj ale na povinné kvóty tlačí a zde se s členskými zeměmi rozchází. „EP má v klíčových otázkách jinou pozici než Rada, snaží se včlenit povinné relokační mechanismy. Navrhuje kroky, které by nevedly k tomu, co chtějí členské státy, tedy silnější ochranu hranic a větší bezpečnost EU,“ uvedl ministr vnitra.