Nekrmte krkavce. KRNAP varuje před zvídavým ptákem u Luční boudy

„Pravděpodobně se jedná o mladého jedince, který je v dobré kondici. Může to být ale utečenec ze zajetí,“ konstatoval mluvčí KRNAP Radek Drahný s tím, že zvíře vyhledává lidskou přítomnost a je schopno návštěvníky i část cesty doprovázet.

Podle odborníků jde o nezvyklé chování, které by mohlo být pro tohoto největšího zástupce řádu pěvců, který se v ČR vyskytuje, nebezpečné. Lidé by si neměli opeřence všímat a měli by se od něj držet dále.