Největší tlak na nižší daň: plenky a vložky

„Tyto pomůcky slouží k naplňování základních potřeb dětí, a proto považujeme za důležité, aby byly dostupné pro co nejširší části společnosti pečující o děti,“ ohradila se v připomínkovém řízení k vládnímu balíčku úspor zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Podle ní by to podpořilo rodiny a rodinnou politiku. Jak dodala, ženy, které si nemohou dovolit hygienické potřeby jako menstruační tampony, vložky, kalhotky či kalíšky, jsou ohroženy chudobou a znevýhodněny v přístupu ke vzdělání a v pracovním životě.

Zmocněnkyni podpořila ministerstva pro místní rozvoj a zdravotnictví. „Řada zemí světa již zavedla snížené sazby DPH, nebo dokonce osvobodila menstruační potřeby od daně zcela,“ řekla Laurenčíková.

„Tento mezinárodní trend naznačuje, že tato oblast zdanění je potřeba přehodnotit jak z důvodu rovnosti, tak i z hlediska zdravotního dopadu,“ upozornil Bartošův resort.

Podle ministerstev je potřebná i nižší daň na rostlinné alternativy mléka. Zatímco kravské mléko má být od ledna spolu s potravinami ve snížené 12procentní sazbě, tak rostlinné náhražky se mají přesunout ze stávající 15procentní do sazby 21 procent k ostatním nápojům. Náhražky mléka vyráběné ze sóji, ořechů nebo obilovin používají lidé alergičtí na laktózu a kasein.

„Nezařazení těchto alternativ mléka do snížené sazby DPH by vytvářelo bezdůvodně diskriminační přístup státu k osobám se zdravotním postižením, s určitým náboženským vyznáním či světonázorem,“ napsal v připomínkách úřad vedený Pirátem Ivanem Bartošem. Ministerstvo zdravotnictví poukázalo na to, že laktózovou intolerancí trpí zhruba desetina obyvatel Česka.

Změny v DPH naplánované ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) tak nejen u těchto položek zřejmě zdaleka nejsou definitivní. Pokud by se ovšem na nižší DPH u některých položek oproti původnímu plánu vláda nakonec dohodla, očekávaný příjem státní kasy by to snížilo o stovky milionů až miliardy korun.

Ministerstvo financí Právu sdělilo, že až do jejich vypořádání v příštím týdnu se k jednotlivým připomínkám ke konsolidačnímu balíčku nebude vyjadřovat.

Stanjurův úřad změny v DPH odůvodňuje hlavně tím, že se systém daně zjednoduší, když místo tří sazeb budou dvě. Snížené sazby DPH se sloučí na 12 procentech, dosud jsou deset a 15 procent.

Podle ekonomů tím ovšem mírně zdraží teplo a voda, léky či stravování v restauracích a jídelnách. Tedy položky, které se do jednotné sazby přesunou z desetiprocentní sazby daně. „Plánovaná změna sazby povede ke zvýšení DPH na léky,“ konstatoval ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář.

Díky sloučení sazeb se ale sníží o tři procentní body DPH na potraviny. Z patnácti na 12 procent se sníží i u dětských sedaček do aut či pohřebních služeb. Ačkoli v to vládní politici doufají, ke zlevnění to podle ekonomů nepovede. Navíc upozorňují na to, že nikde jinde v Evropě s výjimkou Dánska takto vysoké zdanění sociálně citlivých položek nemají.

„Růst DPH dopadne více na ty nízkopříjmové. Mnoho nelze namítat proti plánovanému zvýšení zdanění u zbytného zboží a služeb, jako je například pivo či vstupenky na sportovní akce. Více problematické to naopak bude u vodného a stočného, tepla či léků, což jsou věci, které si mnoho domácností jednoduše nemůže odpustit a obzvláště mezi nízkopříjmovými tvoří významnou část jejich útrat,“ podotkl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Přehodnocení požadují i další

Připomínky ke změnám v DPH se sešly na ministerstvu financí z různých stran. Ekologové z Hnutí Duha chtějí podobně jako u knih osvobodit od DPH veřejnou dopravu. Nesouhlasí ani s navýšením daně na opravy obuvi, kožených výrobků a kol z deseti na 21 procent.

Unie vydavatelů navrhla přeřazení tištěných deníků ze základní sazby DPH zpět do snížené k časopisům. Více než zdvojnásobení sazby DPH z nynějších deseti na 21 procent, což nemá nikde v Evropě obdoby, by podle vydavatelů vedlo k poklesu prodeje novin a dalšímu posílení dezinformační scény. Časopisy, včetně bulvárních a pornografických, mají být v sazbě 12 procent.

Asociace malých a středních podniků se staví proti zvýšení DPH na čepované pivo o 11 procentních bodů na 21 procent. „V případě skokového přesunu DPH u točeného piva dojde k navýšení cen piva, a to přibližně o pět až sedm korun,“ varovala.