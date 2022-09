Nad osvětlenými památkami se smráká

Národní památkový ústav (NPÚ) podle mluvčí Kláry Veberové začal šetřit na osvětlení památek už loni. „Jedním z kroků byla i výměna osvětlovacích těles a významná redukce nočního osvětlení památek. Věříme, že to návštěvnická veřejnost pochopí,“ sdělila Právu Veberová.

Podobnou cestou se letos vydalo hlavní město, jehož technologická firma se stará o 140 pražských památek a 3200 lamp. Jen na Karlův most po západu slunce míří na sto světel.

Lampy se rozsvěcejí postupně, nejprve u památek nejstarších. Dříve svítily do jedné ranní, nyní se reflektory vypínají ve 23 hodin a v zimě to má být ve 22 hodin. Úspora se má počítat v milionech korun ročně. Do půlnoci svítí jen Pražský hrad. Podle Jana Pastora ze Správy Pražského hradu je pravděpodobné, že k dalšímu omezení nasvícení ještě dojde.