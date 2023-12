Na pražském hlavním nádraží zněla Rybova mše i Modlitba pro Martu

„S dámami, které stály kolem, jsme se klepaly, nevěděly, jestli budeme brečet. Bylo to neuvěřitelné silné. Je to moje premiéra Modlitby a musím říct, že lepší jsem si ji nemohla přát, bohužel i s tím nádechem, jaký to má. O to to bylo hlubší a silnější, nejde to slovy popsat,“ popisovala závěr koncertu s tím, že cítí velikou čest, že píseň Marty Kubišové mohla zazpívat. Že vystupovala s hudebníky, se kterými před tím nezkoušela, nepovažovala za žádný problém. „Jsem ráda, že se to odehrálo a neustoupilo zlu,“ dodala.