Na Lány bych se nikdy takto nelepil, rýpnul si Klaus do končícího Zemana

„Překvapilo mě to, nechápu to. Já bych to tedy v žádném případě nikdy neudělal, protože bych se nechtěl lepit na Lány, na prezidentský zámek. Žít blízko toho se mi zdá naprosto zbytečné,“ rýpnul si do končící hlavy státu exprezident Václav Klaus. Ten bydlí v pražských Kobylisích.