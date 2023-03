Na inauguraci radši dřív, kvůli frontám

S čím by měli lidé počítat, pokud se ve čtvrtek vypraví na Hradčany?

To je velmi složitá otázka, nemáme představu, kolik lidí může přijít. Veřejnost půjde stejnými vstupy, jako chodí na Pražský hrad dnes. Pokud bude chtít jít někdo na III. nádvoří, musí přijít brzy, protože tam bude fronta. Ideálně někdy dopoledne a už tam zůstat, držet si místo.

Na Hradčanském náměstí to bude lepší, je velké a budou tam dvě obrazovky. Chráněné vstupy budou zhruba mezi 13. a 15. hodinou, když se budou muset dostat přes první kontroly pozvaní hosté. Ti, kdo mají pozvánky, půjdou jinými kontrolami. Předpokládáme, že se pak uvolní i zátarasy, aby se tam dostali další lidé a na obrazovky viděli.

Jak to bude s přístupem na Te Deum do katedrály sv. Víta v 18 hodin?

Lidé nám dávali najevo, že jsou ochotni čekat před katedrálou, jestli se tam dostanou.

Pakliže nebude naplněna kapacita hosty, což si myslíme, že nebude, tak pokud se otevřou boční lodě a bude se dát stát, tak v 17:40 hodin odstraníme chráněné vstupy do katedrály a veřejnost bude moci doplnit počet přítomných. Tam už žádná kontrola nebude, ani dnes u vstupu do katedrály není.

Zatímco prezident Pavel bude úřadovat do konce března v Hrzánském paláci, než se Hrad připraví, vy chcete začít v kanceláři hlavy státu hned po inauguraci. Čím začnete?

Začnu zostra, neboť prezident hned v pátek 10. března v devět ráno jmenuje nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. Dalším úkolem bude zjistit, jak struktura Kanceláře prezidenta republiky vypadá, která místa jsou volná. O stavu se reálně dozvím až 10. března. Je možné, že i lidé, o kterých se dnes říká, že skončí, odejdou až ke konci března.

V mezidobí bude pro mě primární potkat se se všemi řediteli a zaměstnanci. Trošku uklidnit stres a strach, který tam vládne, protože se mě novináři stále ptají na to, kolik lidí vyházím. Nálada tam není vůbec dobrá. Úředníky přitom potřebujeme. Všichni nejsou „hradní parta“.

Plánujete vedle vnitropolitického odboru vytvořit ještě další nový odbor?

O nové organizační struktuře se bavíme. Abychom ji dokázali kvalitně připravit, budeme potřebovat ještě březen a duben. Tím, že část března ještě většina týmu zůstane v Hrzánském paláci a na Hradě budu jen já, bude koordinace složitější. V druhé půlce dubna chceme představit novou strukturu a od prvního května by měla platit.

Co pozice hradního architekta? Skloňovalo se jméno Josefa Pleskota.

Nemyslím si, že by to byla pozice, která by se vytvořila a byla placená. Určitě by to tak nechtěl ani pan architekt, protože by musel zanechat veškerých svých aktivit. Bude ale gré­mium, přes které se budou řešit různé úpravy Pražského hradu.

Měla jsem možnost setkat se i s panem architektem Petrem Kroupou, který je dnes ředitelem památkové péče. Měla jsem z toho velmi hezký pocit, že je to člověk, který se snaží najít řešení. S panem Pleskotem máme za sebou řadu projektů a na spolupráci se těším, určitě budeme hledat nějaké řešení.

Dostane někoho k ruce i první dáma Eva Pavlová? Dříve byly vyčleněny dvě osoby, tato místa ale za Ivany Zemanové zanikla.

Určitě ano, paní Pavlová chce být aktivní první dámou. Ne­umím teď říct počty, ale bavíme se o formátu, který tady byl, tedy tajemník a asistentka. Bude to součástí velké organizační změny.

Prezident Pavel chce s přesunem na Hrad počkat, až prostory projdou bezpečnostní kontrolou. Jak dlouho potrvá?

Nejdéle do konce března. Kontroly jsou při stěhování prezidenta standardní součástí procesu. Dohodli jsme se, že to nebudeme dělat dopředu. Po inauguraci se domluvíme, v jakém rozsahu a jaké kontroly uděláme, zároveň se musí připravit kanceláře.

Co říkáte na aktivity vašeho předchůdce? Třeba lov zvěře v Lánské oboře, dovážení dřeva do Osvětiman hradním náklaďákem… Budete to po nástupu řešit?

Nechci to hodnotit. Jestli to panu kancléři stálo za to… Pro mě je to jiný svět. Budu řešit to, co bude ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nevím, jak to bylo, a určitě nebudu dopátrávat, jak moc je to pravda. Pokud tam takové věci jsou, tak očekávám, že budou ve zprávě NKÚ, a pak jsou to závěry, se kterými musíme něco dělat.

Na druhou stranu, myslím si, že nejdůležitější otázka je, jestli se budeme celých pět let zaobírat šetřením minulosti, anebo uděláme tlustou čáru a řekneme ano, začíná nová doba, která má jiná pravidla, a na minulost se soustředíme, pokud lidé, které tam přivedeme, narazí na nějakého kostlivce, kterého budou muset vyřešit.

Máte už výsledky kontroly NKÚ? Případně audit, který si zadal Vratislav Mynář?

Ano, pan Mynář mě informoval, že si nechal udělat další audit u soukromé společnosti. Viděla jsme ho fyzicky, ale nevím, co je obsahem. Řekl mi, že mi to všechno předá v rámci předávacího protokolu. Finální zprávu NKÚ zatím nemám, jen protokoly ze závěru kontroly s tím, že kancelář prezidenta, Správa Pražského hradu a myslím i Lány k tomu podaly vysvětlení. Závěrečná zpráva ale zatím není.

Jak to vypadá s vaší bezpečnostní prověrkou? Žádala jste typ důvěrné, druhý nejnižší stupeň ze čtyř, máte ji?

Nemám jinou informaci než to, že je to v řízení. Národní bezpečnostní úřad nemá žádné lhůty. Na začátku jsem absolvovala i konzultaci, jestli je to všechno v pořádku, jestli jsou podklady kompletní. Žádné doplňující dotazy nepřišly.

Nemohla jsem zároveň požádat o vyšší prověrku, protože průvodní dopis musí dát příslušný bezpečnostní ředitel. Až nastoupí nová bezpečnostní ředitelka Mlada Princová, tak se na to podívá. Už na začátku jsem ale řekla, že pokud bude třeba požádat o vyšší prověrku, nemám s tím problém.

Co když vám ji nedají?

To řekl pan prezident jasně: pokud nedostanu prověrku, kterou potřebuji, tak nebudu kancléřka. Vždycky jsem říkala, že k žádné židli nejsem přišitá. Prověrky jsou taková mantra, jako kdyby to mělo osvědčit morálku člověka, ale tak to přece není. Vím, co všechno jsem k tomu musela dávat, a nemám s tím problém, jsou to veřejné věci.

Mluvíte o sobě jako o úřednici. Kancléř ale do jisté míry je politickou figurou. Pro prezidenta je spojkou s politiky i zájmovými skupinami.

Je to funkce, která je na hraně. Je to možná něco, co jsem na první pohled neozřejmila. Myslela jsem to jinak. Když přijde kancléř do Sněmovny, tak přece nemohou poslanci vybíhat z lavic a předbíhat se, kdo se s ním pozdraví jako s celebritou. To už je nezdravé.

Kancléř nemůže nechodit na rozpočtový výbor obhajovat rozpočet nebo skládat účty ze závěrečného účtu. A pak je také jasné, že je používán k přenosu informací, a to je legitimní.