Jak by se mohlo proměnit okolí Pražského hradu pod taktovkou architekta Pleskota? Vodítka jsou například v Litomyšli

Nový český prezident Petr Pavel už v jednom z prvních rozhovorů po svém zvolení zmínil, že by rád k architektonické spolupráci na proměně Pražského hradu přizval architekta Josefa Pleskota. Podle jeho návrhu už byl v areálu Pražského hradu před lety upraven průchod valem Prašného mostu v Jelením příkopu. Od té doby ale uběhlo více než dvacet let. Jak by se okolí hradu mohlo proměnit? Vodítka nalezneme například v Litomyšli.

Foto: Archiv České ceny za architekturu V klání Česká cena za architekturu byla před časem oceněna revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.