Ministr Balaš k děkanu Ševčíkovi: Novela zákona by měla posílit kompetence rektorů

Balaš to uvedl ve čtvrtek v Trutnově novinářům v souvislosti s dotazem k dění na pražské Vysoké škole ekonomické (VŠE), kde se řeší odvolání či rezignace děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka.

„Jediné řešení je posílit kompetence těch, kteří nesou odpovědnost,“ konstatoval ministr. Zmínil, že by nechtěl zbavovat akademické senáty jejich kontrolní funkce, která je podle něj velmi důležitá.

„Otázka je, do jaké míry mají (senáty) rozhodovat o tom, kdo školu povede. Krátkodobé zájmy těch, kteří volí děkana, mohou být jiné, než by měl být zájem školy,“ řekl.

Změny, které by novela zachytila, chce ministr probrat a učinit ve spolupráci s reprezentacemi vysokých škol. Vše podle něj bude vyžadovat citlivý přístup.

Změny podle ministra musí být racionální se zachováním akademických svobod tak, aby školy mohly efektivně fungovat. Uvedl, že novela by mohla být připravena do dvou let.