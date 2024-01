Ministerstvo tlačí vznik Národního parku Křivoklátsko i přes odpor obcí

Záměr bude po úpravách předložen v podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny do legislativního procesu, tedy parlamentu a prezidentovi ke schválení. „Ukončení legislativního procesu vyhlašování národního parku předpokládáme do konce volebního období,“ dodala Ješátková.

„Do parku zahrnuli i hřbitov a přístupovou cestu, dokonce i samotná plocha k pohřbívání měla být součástí, tak to vyjmuli, ale nejspíš ani nevěděli, že tady nějaký hřbitov je,“ popsala Novinkám praktické dopady ministerského záměru starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová (bezp.). „Všechny další naše námitky ale odmítli,“ dodala. Návrh do parku zahrnuje i zdejší vodovod a prameny, odkud obec čerpá vodu. Místní se proto celkem oprávněně obávají, kdo a jak se bude o prameniště starat.

Obci Běleč neprošla ani jedna námitka. „Dělají to teoretici od stolu v kancelářích, tady se o krajinu starají lesníci a zemědělci, ale jich se nikdo neptá,“ mínil Lukáš Kocman (bezp.) z Bělče, který stojí v čele odpůrců parku. Starostům se nelíbí, že nedostali konkrétní podklady, například plán na hospodaření v lesích na další desetiletí, mají obavu z bezúdržbových území, neudržování cest a stezek. „Bezzásahové území je velká hrozba. Jen pozorovat, co se děje, je špatně. Jsou tu rozlehlé smrkové monokulturní lesy, je nebezpečí, že uschnou, začnou padat a bude to zkáza,“ doplnil Kocman.