Ministerstvo obrany jde proti vládě. Nechce rušit letiště kvůli gigafactory

Informaci jako první zveřejnila ČTK. Součástí změn zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je právě zrušení letiště. Teď do připomínkového řízení nečekaně vstoupil resort obrany. „Ministerstvo nesouhlasí se zrušením letiště. My se s jeho negativním postojem musíme vypořádat,“ uvedl Novinkám Rudolf Špoták (piráti).

Černochová však nedávno Novinkám řekla, že armáda obětuje letiště kvůli Volkswagenu, jenž v Líních možná postaví obří továrnu na výrobu baterií do elektroaut. „Respektovala jsem, že je to rozhodnutí na úrovni vlády, kdy do České republiky může přijít obrovský investiční potenciál,“ vysvětlila Novinkám Černochová.

Špoták uvedl, že o záležitosti zřejmě rozhodne až vláda, jež projekt za 120 miliard korun prosazuje. Označuje ho za klíčový pro tuzemský automobilový průmysl. „Je to konflikt mezi resortem průmyslu a obchodu a obranou. Pravděpodobně to rozlouskne až vláda,“ odhadl hejtman. A projednávání Zásad územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje se posune až na příští jaro.

Podle zástupců starostů dotčených obcí, jež mají pod dráhou pozemky, Martina Sobotky (Aktivní Dobřany) stále platí dohoda z roku 2002. Ta hovoří pouze o civilním letišti s denním provozem a maximální tonáží strojů do 10 tun. „Pokud by šlo o změnu provozu na vojenské letiště, je to společensky naprosto neprůchodné. A my se proti tomu budeme bránit zuby nehty,“ zdůraznil.