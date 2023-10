Přípravy na gigafactory v Líních u Plzně pokračují, potvrdilo ministerstvo

Připomněl, že v řadě už stojí další investoři, kteří si na lokalitu brousí zuby. Ostatně to před časem připustil i náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. „Pokud by to nebyl Volkswagen, zájemci tady jsou. Určitě by s nimi musela proběhnout podobná debata, jako teď probíhá s Volkswagenem,“ prohlásil. Konkrétní jména však nechtěl zmiňovat.