Miliardy pro nelékařské obory mají zabránit rozvratu nemocniční péče

Nedostatek zdravotních sester, porodních asistentek, zdravotnických záchranářů či nutričních terapeutů a radiologických asistentů by do budoucna mohl vyústit v omezování péče.

Bez navýšení kapacit příslušných oborů by se s ohledem na stávající demografické složení nepodařilo zajistit dostatek personálu. Již nyní je třetina zdravotních sester ve věku nad 50 let a pětina dokonce v důchodovém věku. Stárnou ostatně nejen zdravotníci, ale i celá česká populace.

„Právě letošní rok je prvním s více než dvacetiprocentním nárůstem počtu absolventů všeobecného lékařství,“ připomněl. Pokud by se nepodařilo navýšit počty sester, řada nemocnic by podle něj musela do deseti let kvůli jejich nedostatku skončit.