Méně papírování? Lékaři chtějí změny u potvrzení pro školy

„Jednali jsme o úpravě administrativy s ministerstvem zdravotnictví a školství a poměrně dobře jsme se dohodli na tom, co je důležité a co zbytečné,“ řekla Právu předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

„Školy by některé věci neměly vyžadovat. Totéž bude platit u sportu, ale to zatím není dohodnuté,“ dodala. S Národní sportovní agenturou budou řešit, kdy je potvrzení o způsobilosti ke sportu účelné a kdy nikoliv. Nezbytná ale bude změna zákona.

„Je v plánu jednání zástupců praktických lékařů pro děti a dorost s ministerstvem školství na úpravě požadavků k hodnocení zdravotní způsobilosti ke studiu na středních školách,“ podotkla Šebková. Věří, že by ke změnám mohlo dojít do února.

Školy mohou žádat potvrzení pro pobyty v přírodě delší než pět dnů, i tady by ale nemělo být třeba žádat o nové, pokud to stávající platí. S čím se rodiče na pediatry obracet nemají, jsou omluvenky, které jsou odpovědností rodičů. „Pokud má dítě omezení, pediatr to napíše jednou a není nutné vyžadovat to od něj znovu pro každý předmět a kroužek zvlášť,“ dodal.