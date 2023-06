Matkám v nesnázích chce stát platit chůvy

Ta by se v těžké situaci způsobené například nemocí nebo úmrtím rodiče mohla postarat o jejich děti. Novelu zákona o sociálních službách, která by zřizovala institut státem placených chův pro ohrožené rodiny, má brzy projednat vláda.

Pokud návrh projde, zájemkyně o roli chůvy by se mohly hlásit přímo ministerstvu, přičemž by byla nutná bezúhonnost a praxe buď ve zdravotnictví, školství, nebo sociálních službách. Projít by také mohly speciálním školením. Nárok rodiny na tuto podporu by zřejmě posuzoval a „sociálka“ (OSPOD), školy, zdravotnická zařízení a pedagogicko-psychologické poradny.