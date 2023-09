Matka Natálky k placení odškodného: Je to výsměch

Výše částky, kterou Vězeňská služba na základě soudních verdiktů srazila z mezd odsouzených ve prospěch Revírní bratrské pokladny, matku Natálky Annu Sivákovou šokovala.

„Nemůžu tomu uvěřit, je to opravdu nespravedlivé,“ říká na informaci, že Revírní bratrská pokladna (RBP) již obdržela na základě srážek ze mzdy čtyř odsouzených částku 720 tisíc korun. „Tolik jsme nedostali ani náhodou. Nevím to přesně, ale myslím, že jsme dosud nedostali ani polovinu této částky,“ řekla Siváková.

Odškodné pro Natálku jí začalo chodit na účet až několik let poté, co žháři nastoupili do vězení. Siváková tvrdí, že chodilo převážně z věznice v Mírově od Iva Müllera a Václava Cojocaru. „První peníze nám přišly až v roce 2017 nebo 2018. Zpočátku to byly hodně malé částky, například 600 nebo 700 korun měsíčně od každého. Až pak se to zvedlo a chodilo něco přes tisícovku, někdy i něco přes dva tisíce měsíčně,“ řekla Siváková.

Popálená Natálka dostává od žhářů méně peněz než zdravotní pojišťovna

Nejvyšší částka, která jí za celou dobu přišla od všech, byla asi pět tisíc korun. „To se stalo ale jen v jednom měsíci,“ dodala Siváková. Peníze podle ní Vězeňská služba srážela jen z platu Müllera a Cojocaru. „Od Lukeše mi snad jen jednou nějaké peníze přišly na složenku, od Vaculíka nepřišla za celou dobu ani koruna,“ dodala.

Dva jsou už venku

Dva ze čtyř odsouzených Ivo Müller a Václav Cojocaru byli letos v květnu podmíněně propuštěni, protože vykonali dvě třetiny trestu a splnili základní podmínky pro propuštění. Soud přihlédl k tomu, že se ve věznici snažili pracovat, aby začali splácet. „Po jejich propuštění nám ale peníze přestaly chodit. Od května jsme nedostali ani korunu, takže to vypadá, že zatím nikde nepracují,“ dodala Siváková.

Foto: Aleš Honus Natálka se svou matkou Annou Sivákovou v roce 2011

Popálená Natálka, nyní šestnáctiletá slečna, již ukončila základní školní docházku. „Byli bychom rádi, kdyby šla na nějakou střední školu nebo na učiliště, je to ale bohužel nemyslitelné, prostě by to psychicky nezvládla,“ dodala Siváková.

Natálka má podle ní jen pár kamarádek, se kterými se stýká. „Největší kamarádkou je ale její sestra, se kterou chodí do takového malého tanečního kroužku. Nikam jinam ale nechodí a po propuštění těch dvou se to jen zhoršilo,“ říká matka s tím, že se snaží dceři vysvětlit, že něco podobného už se jí nemůže stát.

„Ale Natálka se prostě bojí. To děcko něco zažilo. Dobře ví, kdo mu to udělal. Má strach, že někoho z propuštěných žhářů by mohla náhodou potkat,“ dodala.