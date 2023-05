Žháři z Vítkova žádají o svobodu. Natálka se stále bojí lidí

„Musela jsem s ní od prvního ročníku celých sedm let jezdit do školy. Prostě jsem s ní seděla v lavici, jinak bychom ji do školy nedostali. To se změnilo až během covidu, kdy do školy nakonec přece jen začala chodit sama, stejně ji tam ale musíme dodnes vozit z Budišova do Vítkova autem. Odmítá sednout si do autobusu, má z toho až panickou hrůzu. Bojí se lidí,“ řekla Siváková.