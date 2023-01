Likvidace velkochovu slepic na Tachovsku pokračuje. Obnova farmy potrvá dlouhé měsíce

Hasiči, veterináři i brigádníci vynášejí mrtvou drůbež a také tu živou, kterou dávají do přepravních kontejnerů, do nichž se pak napustí oxid uhličitý.

„V současnosti tady máme na 160 hasičů, včetně těch, kteří pomáhají s dekontaminací, vystrojením do ochranných pomůcek a podobně. Doteď jsme vynosili přes 470 tun kuřic, takže jsme zhruba v polovině,“ vyčíslil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Do akce jsou zapojení hasiči z celého Plzeňského kraje, dále z Karlovarska a speciálního záchranného útvaru z Jihlavy a Zbirohu.

„Obnova chovu by mohla začít v dubnu, ale jen v hale číslo dva. Už se do ní připravují nové kuřice. Nejdřív nasadíme pouze zkušební zvířata, asi 50 tisíc. Budeme je 21 dnů pozorovat, jestli neonemocní. Pokud ano, znamená to, že virus uvnitř ještě zůstal,“ popsal zástupce ředitele.