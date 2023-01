Náročné jako požár v Hřensku. Hasiči pomáhají s utracením obřího chovu slepic s ptačí chřipkou

Akce začala v úterý a potrvá minimálně ještě dva týdny. „Stále pracujeme v hale, kde se nákaza jako první prokázala. Z jedné části vynášíme uhynulou drůbež, ze druhé ještě živá zvířata, která dáváme do přepravních kontejnerů, do nichž se pak napustí oxid uhličitý,“ popsal Poncar.

„Pojedeme přes víkend. Hrajeme o čas, musíme co nejrychleji zvířata dostat pryč. Nejhorší by bylo, pokud by slepice ve zbylých halách začaly ve velkém hynout,“ nastínil.