Lídr Motoristé sobě Macinka: Lidi není možné převychovávat, Praha potřebuje novou krev

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Kdo může za dopravní situaci v Praze? (0:11)

Jak naložit s cyklisty, kteří míří centrem města do práce? (6:30)

Proč by odebral vedení Dopravního podniku odměny? (8:59)

Jsou v čele pražského magistrátu levičáci? (16:26)

S kým chce po volbách spolupracovat? (25:02)

Kdo v Praze šikanuje řidiče?

Současné vedení města, a to velmi.

Asi víte, proč se ptám, jelikož to píšete ve svém volební programu hned na začátku. Jak jste k tomu dospěli? A čím?

Tím, že jim dává do cesty neuvěřitelné množství bariér proto, aby lidem tu cestu tak znepříjemnili, aby raději nevyjížděli.

Co myslíte těmi bariérami?

Je to mix – smrtící koktejl opatření, která se na nás snáší. Samozřejmě jsou to uzavírky, které jsou absolutně nekoordinované. Jedna silnice bývá rozkopána několikrát po sobě.

Třeba chceme, aby platilo na jakoukoliv nově opravenou silnici pětileté moratorium, že se nesmí znovu rozkopat. To znamená přinutit všechny zúčastněné hráče předtím, než se něco rozkopá, aby se domluvili: „My budeme rozkopávat kvůli plynu, nechcete tam něco kvůli elektřině nebo kvůli silnici?“ „Ano, chceme.“ „Bezvadné, uděláme to v jednom.“

Dostavba pražského vnitřního okruhu má vyjít na 92 miliard. Cena proti odhadu výrazně narostla Ekonomika

To máme podle vás nekoordinované uzavírky. Co dále si představujete pod těmi „bariérami“?

Pak je to naprosto nepoměrná podpora cyklistiky na silnicích pro auta. Na mnoha páteřních důležitých pražských komunikacích, kudy jezdí desítky a stovky tisíc aut, naráz ubývají pruhy pro auta a přibývají tam cyklopruhy. A to mnohdy i v místech, kde třeba ve vzdálenosti pěti metrů vede cyklostezka.

Není ale legitimní, že si Pražané zvolili nějaké vedení, které teď prosazuje svůj program, což byly tehdy i cyklopruhy?

Ne. Tohle, co udělalo současné vedení města, je revoluce. Oni dopravu v Praze fakt kompletně proměnili. Jenomže, když se podíváte na výsledky, tak žádná strana z těch kandidujících subjektů nedostala takový, který by ho opravňoval k tomu, aby udělal revoluci.

Jaká opatření byste v oblasti dopravy udělali jako první?

To má dvě roviny. Dlouhodobě to je konečně začít stavět klíčové infrastrukturní projekty – okruhy atd.. Ale to, co se dá udělat hned, je odstranit neuvěřitelné množství těch bariér: cyklopruhy tam, kde být nemusí, a místo nich znovu namalovat pruhy pro auta; odstranit les plastových zelených a šedých sloupků, kterými Piráti zaplevelili kompletně celou Prahu; zrušit třeba i některé zbytečné a dopravu brzdící přechody pro chodce v místech, kde chodci nemají být, nebo kde je i podchod. Doprava má být plynulá.

Když je (auta) budete neustále zastavovat tak zaprvé vypouštějí daleko více emisí, když se rozjíždí, a dostávají se do ovzduší mikročástice z brzdových systémů. To není nic zdravého.

Když vás poslouchám, napadá mě, jestli jste vlastně strana výhradně pro řidiče?

To tak není.

Takže co nabízíte třeba zmiňovaným cyklistům?

Cyklistiku považujeme za hobby. Na rozdíl od jízdy autem, která je pro většinu lidí existenční záležitostí. To znamená, že pro cyklisty se má budovat oddělená cyklistická infrastruktura, aby zbytečně nejezdili po silnici mezi auty.

Mám kamaráda, který bydlel v Hrdlořezech, a říkal mi: „Každý den jezdím do práce na kole, ale protože až do Holešovic vede krásná luxusní cyklostezka, tak po ní jedu a nepotkám za celou dobu jediné auto.“ To je v pořádku. Ale proč proboha malují cyklopruhy na páteřní komunikace, a ještě takovým způsobem, že ubírají jeden pruh pro auta?

Možná proto, když by někdo chtěl jet do práce z Letné na Anděl, aby se tam mohl dostat.

Ale cyklista je normálně standardní účastník silničního provozu a to, že tam není namalovaný cyklopruh, neznamená, že tam nemůže vjet.

Nepletli by se tam řidičům? Není lepší, když mají vlastní pruh?

Akorát, že cyklista projede jeden za hodinu. A těch aut tam projede 20 tisíc za hodinu. Auta jedou v jednom pruhu, takhle by mohla jet ve dvou pruzích a byla by ta doprava plynulejší.

Češi, národ cyklistů. Jak zachovat klidnou hlavu v případě nehody? Speciály

Takže jinými slovy za Motoristů sobě by cyklopruhy neměly na pátečních komunikacích prostor?

Ne, chceme je rušit, podstatně revidovat.

Současně v programu navrhujete metro zdarma a roční kartu na zbylou MHD za 1000 korun. Není to v rozporu s tím, že si říkáte Motoristé sobě?

Ne, proč by bylo? Snažíme se přinést nějaké racionální řešení, protože všichni víme, že aut je v Praze mnoho a že je potřeba s tím něco dělat. Cesta pirátská nebo Prahy sobě – to jsou zelení aktivisté – je, že si myslí, že je potřeba auta zablokovat. My si myslíme, že je potřeba tu Prahu zprůjezdnit a že lidi není možné převychovávat, ale je potřeba je motivovat.

Jedinou relevantní alternativou vůči jízdě autem je MHD. Pokud chcete lidi přimět, aby přesedli z aut do MHD, tak jim ji musíte výrazně přiblížit.

Tlak na pražský rozpočet ale sílí. Kde na to chcete vzít?

Bavíme-li se o tom, že na území Prahy se vybere na jízdenkách 2,86 miliardy korun, z toho dvě třetiny jdou z lítaček, dostává nás to do jiného světla. Dá se to udělat tak, že chceme motivovat lidi, aby si kupovali roční jízdenky. Teď se jich prodá ani ne půl milionu. Ale Prahu navštíví skoro 10 milionů turistů každý rok, a pro ně není problém si za čtyřicet eur vyřešit kompletně celou MHD. To není suma, kterou by nebyli zvyklí platit.

Chceme motivovat marketingové a obchodní oddělení Dopravního podniku (DPP), aby zkrátka prodávalo daleko více ročních kuponů, a to nejenom Pražanům, ale i turistům. Když neprodají dostatek, tak třeba nemusí vedení DPP dostat žádné odměny. Sáhněte jim na odměny a uvidíte, jak se rozpohybují a že jich prodají miliony.

A pak se dostaneme k tomu, že výpadek na příjmové stránce DPP nemusí být významný, nebo vůbec žádný. Ale i kdyby nějaký byl, tak to, co za to získáme – úbytek aut v ulicích a množství času, které lidi neprostojí v kolonách – je nepoměrně hodnotnější.

Máte nějaké studie k tomu, že lidé ve velkém přejdou z aut do MHD?

Jsou příklady zemí a měst, kde to zavedli. Někde to fungovalo lépe, někde hůře, někde nefungovalo, někde ano.

Například?

Myslím, že třeba v Estonsku dali v hlavním městě celou zadarmo celou MHD. Četl jsem nějaké studie, že mělo dojít k poklesu automobilové dopravy až o 15 procent.

Tam je také jiná cenová hladina.

Dobře, ale levná nebo dokonce úplně dotovaná MHD je trend, budoucnost všech moderních metropolí.

Zavádí to v Německu, teď ve Španělsku. Proč by s tím neměla Praha začít mezi prvními?

Prahu řídíme správně, prohlásil Hřib. Piráti zahájili ostrou fázi kampaně Komunální volby

Kandidujete s tím, že se podle vás magistrátu zmocnili mimo jiné fanatici a levičáčtí extrémisté, kteří přivedli město ke stagnaci a všeobecnému šlendriánu. Z čeho vycházíte?

Vy nečtete noviny? Nedíváte se, co se děje?

Takže není to vlastně váš subjektivní výklad?

Samozřejmě, že všechno je.

Dá se ale přece jen mluvit o tom, že Piráti napadli město, jak to činíte vy? Byli legitimně zvoleni.

Dobře, je to trochu nadsázka. Ale když se podíváte na slovo „Piráti“, tak to je taky nadsázka, ne? Protože, co je pirát? Pirát je vrah a loupežník. Takže já doufám, že Pirátská strana není strana vrahů a loupežníků, a že je to jenom trochu nadsázka.

Současně jste vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby Piráty vyhodil z vlády, napsal jste to na sítích. Proč by vás měl Fiala poslechnout?

Bylo by to milé, kdyby mě poslechl, ale to je prostě taky takový můj pocit.

A co udělali, že by si podle vás zasloužili „vyhodit z vlády“?

Zaprvé si myslím, že tam nepatří. Vláda se snaží tvrdit, že je středopravicová, Piráti to je radikální levice.

Zadruhé si myslím, že je tam nikdo nepotřebuje. To nostalgické spojení Vítka (předsedy hnutí STAN Víta Rakušana – pozn. red.) s Ivanem (předsedou Pirátů Ivanem Bartošem – pozn. red.) už se trochu překonalo. Už si tak nekryjí záda. Nevím, Vít Rakušan a jeho hnutí STAN má taky spoustu problémů. Takže si myslím, že pokud by Petr Fiala byl trochu chytřejší a chtěl upustit tlak, veřejnost tu volá po nějaké změně vlády.

Co vám dává to přesvědčení, že je to to, po čem veřejnost volá? Nejsou to pouze lidé, kterými se obklopujete?

Nevím, jestli potom volá kompletně celá veřejnost, část určitě ano. Já po tom volám. Taky jsem „veřejnost“.

Koho volit v Praze? Seznam kandidátů na primátora v komunálních volbách Komunální volby

Vy uvádíte, že další strany podle vás začaly kopírovat váš program. V čem?

Až jsme do toho vstoupili, tak díky Motoristům se naráz řeší rušení cyklopruhů a bariér, jednotná parkovací karta, přiblížení a dramatické zlevnění MHD.

Dokonce si v hnutí ANO špatně přečetli náš program a teď chtějí celou MHD zadarmo, což je blbost. Nechceme platit každému opilému Skandinávci, když se sem přijede bavit, aby jezdil zadarmo tramvají. Ať si koupí za tisícovku tu tramvajenku.

Skutečně jste přesvědčený, že je to kvůli vám? Není to trochu sebestředné?

Samozřejmě. Také v Novinkách dokonce psali, že ‚Motoristé sobě děsí pražské politiky‘ a naráz všichni slibují vyřešit cykloteror.

My jsme nová krev. Praha ji potřebuje po beznadějné nudné šedi, kterou tu všichni ze setrvačnosti předvádí.

Máte politicky blízko k exprezidentu Václavu Klausovi. Nejprve jste působil v jeho prezidentské kanceláři v oblasti komunikace, nyní externě v jeho Institutu. Co jste si ze spolupráce do politiky případně odnesl?

Snažím se sledovat jeho strukturovaný styl práce, jak funguje, jak nad věcmi přemýšlí, s kým se radí, a jak probíhá jeho myšlenkový proces, na jehož závěru – když jde na nějaký rozhovor – mluví vždycky nejlíp ze všech. Je velmi účinný.

V případě, že byste se dostal třeba jen do pražského zastupitelstva, skončíte v Institutu? Stále jste uveden jako kontakt pro média.

Tohle nemusím teď úplně rozhodovat. Volby jsou v pátek a v sobotu.

Ale není fér říct voličům, jestli budete sedět na dvou židlích?

Myslím si, že pokud se stanu pražským primátorem, tak se budu asi muset s prezidentem dohodnout, že mu nezvládnu dělat mluvčího.

V těžkých dobách držme SPOLU. Fiala rozjel horkou fázi podzimní kampaně Domácí

Zřejmě jste také viděl preference, které tomu úplně nenasvědčují. Co v případě, že byste byl v zastupitelstvu?

Drtivá většina zastupitelů chodí normálně do práce, protože být členem zastupitelstva není práce. To tam jdete jednou za měsíc něco řešit. Ale pokud je člověk v Radě, tak si neumím představit, že bych chodil do práce.

Co považujete za styčný bod pro možnou koaliční spolupráci?

Když jsem viděl, jak jsem zmiňoval, kdo všechno začal na poslední chvíli kopírovat náš program, utvrzuje mě to v tom, že je náš koaliční potenciál velmi široký. Takže jich vidím dost.

Takže styčný bod může být například to, aby chtěli rušit cyklopruhy, o čemž jsem se tu bavila například s lídrem pražské kandidátky ANO Patrikem Nacherem? Potenciálně ODS? To jsou tedy potenciální partneři na spolupráci?

Přesně tak.

Takže si dovedete představit spolupráci i se SPOLU jako celkem?

Určitě několikrát více než s některými ostatními, třeba Čižinským (Jan Čižinský je lídr hnutí – pozn. red.) Praha sobě.

Když se zde ještě zastavíme, jak vlastně vznikl název Motoristé sobě? Nejde si nevšimnout reminiscence právě na Prahu sobě, kterou založil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Ano, je to tak, protože pana Čižinského a pana radního dopravu Scheinherra (Adama Scheinherra za Praha sobě – pozn. red.) považujeme za hlavní strůjce toho dopravního teroru v Praze.

Pět procent potřebných pro vstup na Magistrát vám agentura Kantar v zářijovém průzkum však nepřipsala. Jak se chcete dostat za pár dní výš?