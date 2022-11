Lidé stran bezpečnosti spoléhají na Evropu, na řešení energetické krize se ale neshodnou

Ochrana před působením Ruska by měla být zajišťována společně v rámci celé Evropské unie. Lidé většinově preferují rovněž společnou ochranu hranic i zajištění vybavení a výcviku vojáků. EU by měla podle mínění lidí společně řešit rovněž migrační politiku, on-line kriminalitu i nákupy plynu. Zjistil to průzkum agentury STEM, z něhož plyne i to, že na řešení energetické krize se lidé neshodnou.

Foto: archiv, Právo Ilustrační foto