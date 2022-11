Levnější elektřina a plyn? Nižší cenové stropy už nebudou, prohlásil Fiala

„Ne, to nemůže nastat. Strop je nastaven odpovědně po důkladných analýzách, co si můžeme dovolit,“ odmítl nižší zastropování cen energií v pořadu premiér.

Současně přiznal, že to není ideální cena. „Je to strop, kdy vláda garantuje, že nebudete platit víc. Lidé pociťují nejen vysoké ceny, ale i nejistotu. My jim tímto dáváme jistotu, že nebudou platit více,“ prohlásil premiér.