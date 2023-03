Kušnierz změnil výpověď. Tvrdí, že lhal pod tlakem policie a státního zástupce

K indiciím a důkazům se podle Kušnierze postupně vytvářela legenda. „Začal vznikat příběh rozsáhlé trestné činnosti z prostředí vysoké politiky a byznysu,“ řekl s tím, že výměnou za spolupráci s policií mu byl nabídnut byt v Praze, automobil, zaměstnání v Praze a hotovost ve výši dvou milionů korun. Jmenoval i konkrétní osoby, které mu nabídku učinily. Kdyby nevyhověl, bylo mu podle Kušnierze řečeno, že se vrátí do vězení.

Případ se týká rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji od května 2008 do září 2011. Mezi obžalovanými jsou bývalí hejtmani, radní, podnikatelé, vysocí úředníci. Ještě loni v říjnu Kušnierz u soudu tvrdil, že o tom, jaký projekt má podpořit, se radil i s Danielem Ježkem a Alexandrem Novákem, kteří jsou podle obžaloby hlavními aktéry organizované zločinecké skupiny. Dnes řekl, že to není pravda. Uvedl, že nikoho neposlouchal, nebyl nikomu podřízen a neví o tom, že by někdo ovlivňoval hodnotící proces. Žádné informace, jak hodnotit projekty, podle dnešní výpovědi Kušnierz nedostával.