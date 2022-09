Kuba: Výrok Fialy o demonstrantech nebyl šťastný

Kuba připustil, že se země dostává do dezinformační války a že se na organizaci demonstrace mohli podílet proruští aktivisté, přesto se vůči premiérovi vymezil. „To bezesporu může být fakt, ale bylo by velmi nešťastné tím tu debatu ukončit,“ poznamenal v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Podle něj 70 tisíc lidí není málo a před půl rokem by se tam nesešli, přivedl je tam podle něj strach. „Výrok samotný není šťastný, je nutné se zamýšlet nad tím a podívat se, co tam lidi vede, a pokud to vláda bude ignorovat, tak může nastat problém,“ řekl.