Krizové linky teď řeší samotu, drahotu i válku

„Pro děti obecně bývá náročný spíše jakýsi společenský tlak na to, že o Vánocích má být všechno krásné, rodina pohromadě, všichni se mají mít rádi – a ono to tak leckdy není nebo to tak dítě nevnímá,“ popsala vánoční provoz na Lince bezpečí Regina Jandová.