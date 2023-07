Kriminalista Štoček: Hepnarová byla nenávistník. Takovou osobu potkáte i v metru

Hepnarová byla odsouzena k trestu smrti. Stala se poslední popravenou ženou v tehdejším Československu. Jak by se v současnosti její případ posuzoval?

Trest smrti už by pochopitelně nedostala. Já jsem u toho nebyl, ale podle mě by ten případ byl posuzován úplně stejně. Byl by kvalifikovaný jako vražda, přidali by se soudní znalci z oboru psychologie, psychiatrie, případně i sexuologie. Není moc co měnit nebo dělat jinak.

Kolik let by v současnosti strávila ve vězení?

Asi by dnes dostala doživotí. Není ani vyloučeno, že by ji shledali nepříčetnou. Pravděpodobně by našli diagnózu, takže nevylučuji, že by se šla léčit.

Co si o tom jako zkušený kriminalista myslíte?

Mrtvol je tady na můj vkus přece jen hodně. Když si k tomu připočítáme i další zraněné… Případ je to zavrženíhodný.

Vzpomínáte si na podobný případ ze své praxe?

V množství mrtvých to nemá obdoby, ale vzpomínám si na případ v obchodním domě na Smíchově. Tehdy (v roce 2016) pachatelka Michelle Sudků jen s motivem někomu ublížit vzala z regálu nůž a zabila nožem jinou ženu. Aniž by ji znala nebo o ní cokoliv věděla. Takových osob chodí čas od času mezi lidmi dost.

Advokát Jan Kyselý, který útok Hepnarové přežil, se soudil se státem o odškodnění, ale kompenzaci nedostal.

Proč by se měli lidé soudit se státem? Bohužel v tom autě jela Hepnarová, to je jasná pachatelka.

Může se podobný případ opakovat znovu?

Její případ byl namířený proti lidem. Je jedno, v jaké žijeme době. Najednou je tady člověk, který začne nenávidět lidi ve svém okolí nebo lidi, které potkává na ulici. Vzpomínám si, že jeden psychiatr používal výraz nenávistník. Diagnóza nenávistník. To jsou lidé, kteří jednají tímto brutálním způsobem. S tím se můžete setkat kdekoliv. Takový člověk sedí v metru a nahlas nadává na všechno a na všechny. Když se na něj podíváte, tak si vás vezme jako oběť. Je to časovaná bomba.

Hepnarová podle spisu už o rok dříve při jednání s úřady v jiné souvislosti uváděla, že nenávidí lidi. Přítomná úřednice o ní prohlásila, že by se svými názory neměla být vůbec řidičkou. Ona se přitom stala řidičkou profesionálkou a čin spáchala vypůjčeným náklaďákem. Dalo se tomu předejít?

Možná mohli tenkrát zakročit zdravotníci. Museli na ní vidět, že není v pořádku. Ale to nepoznáte. Věda je v tomhle velice slabá, aby dokázala někomu vidět do hlavy.

U výslechu tehdy byl i psychiatr Miroslav Plzák. O Hepnarové napsal, že se jedná o psychopatickou osobnost.

Posudků jsem četl spoustu a každý vrah tam měl napsáno, že je psychopatická osobnost. To píšou psychiatři všem. Pokud si pamatuji, tak jsou to rozvolněné složky osobnosti. Kdo je dneska nemá rozvolněné? Tenkrát byla doba taková, že všechno bylo nalajnované. Pro někoho je to lehké, pro někoho těžké. Nedivím se, že někdy při slabé osobnosti se psychiatrická diagnóza rozvine. Bohužel někdo takové věci není schopen zvládnout a potřebuje vedení.

Hepnarová se na útok autem do lidí pečlivě připravovala. Vybrala si místo, dokonce s náklaďákem poprvé jen projela okolo, protože na zastávce podle ní stálo málo lidí. Podruhé už jich na chodníku čekalo přes dvacet.

Čekala, až jich bude na místě co nejvíc. Hepnarová měla pestré představy a naplnila je. Zabít co nejvíc lidí a pomstít se. Vůbec bych nevylučoval, že časem dojde k podobnému případu. Neříkám, že někdo vezme auto a najede do lidí. Určitě se najde jedinec, který bude přemýšlet, jak se společnosti pomstít.