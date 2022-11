Kratom čeká omezení. Trh panikaří

„Mezi prodejci i spotřebiteli panuje lehká panika a někteří spotřebitelé začali nakupovat víc než obvykle. Obávají se toho, co bude, a hodně z nich se ptá, jak to bude a jestli se mají už zásobit. Obava a stres tu určitě jsou,“ řekl Právu Lukáš Pfeffer, mluvčí Česko-slovenské společnosti za kratom, která prosazuje regulaci látky na českém trhu.

Část uživatelů podle něj nakupuje osobní zásoby pro případ, že by se kratom dostal na seznam ilegálních látek, jak ak­tuálně navrhují úředníci ministerstva zdravotnictví.

„Kdyby se to stalo, tak jako lusknutím prstu tu vznikne skupina lidí, z nichž se řada kvůli drženému množství dopustí trestného činu. Stát tak vytvoří vyšší desetitisíce zločinců a policisté tu potom budou chytat bylinkáře, kteří si schovali kratom, aby si ulevovali od bolesti zad,“ uvedl Pfeffer.

To, že je na zákaz pozdě, si myslí i vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS), který prosazuje cestu regulace kratomu.

„V tuto chvíli je u nás trh rozvinutý. Přivezlo se už několik stovek tun látky a je otázka, pokud se to zakáže, co se s tím bude dít. Pokud by to nesměli prodávat ani dovážet, tak by se zřejmě pokračovalo v nějaké míře v šedé zóně,“ podotkl.

Aktuální šedá legislativní zóna škodí jak části prodejců, tak i zákazníkům. Kratom se totiž prodává jako tzv. sběratelský předmět, není určen ke konzumaci a nemá ani příbalový informativní leták. Kromě internetu je však dostupný v prodejních automatech i ve večerkách a legislativně není nijak regulován. Dostává se proto i k dětem.

Mohou v něm být těžké kovy

„Na balení najdeme pouze upozornění, že kratom není v žádném případě určen ke konzumaci. Při nákupu navíc nikdo neověřuje věk, takže balení si může za pár stovek korun koupit kdokoli,“ uvedla analytička Aneta Košíková ze společnosti Než zazvoní.

Nedohlíží se ani na zdravotní nezávadnost látky. Zákon nikomu nepřikazuje kratom hygienicky kontrolovat. Může se tak prodávat v různých kvalitách a hrozí, že bude kontaminován plísněmi nebo těžkými kovy.

„V látce mohou být těžké kovy, někdy se listy kratomu fermentují, což může být skvělým místem pro růst plísní a škodlivých bakterií. Proto si dobří prodejci v Česku ověřují, jestli je to skutečně ošetřeno proti kontaminantům a plísním v našich nebo amerických laboratořích. Kratom se totiž samozřejmě konzumuje, nestojí na poličce,“ podotkl Pfeffer.

Zdaleka ne všichni prodejci nechávají své zboží prověřit a prodávají látku, jejíž obsah přesně neznají.

Automaty i u škol

Největším problémem je pak prodej kratomu v automatech, kde k němu mají přístup i děti. Ty zatím z trhu zcela nezmizely.

„Prodejci na automaty lepí nálepky se vzkazem, že u nich kratom už nekoupíte. Jestli to opravdu stahují, je věc druhá. Na některých místech to je tak, že jej pořád mají do vyprodání zásob. Většina automatů je záměrně stavěná na strategická místa, jako jsou autobusové zastávky, nebo v blízkosti základních škol. Tam je větší šance, že si to koupí děti, které kolem těchto míst chodí každý den,“ uvedl Lukáš Pfeffer.

Protidrogový koordinátor Vobořil Právu řekl, že kromě dvou avizovaných cest – regulace nebo zákazu – se objevuje více scénářů, kterými by se v případě kratomu mohlo jít.

Jednou z nich je vytvoření samostatného seznamu nových psychomodulačních látek, který by připravil půdu také pro další podobné produkty, jež v budoucnu proniknou na český trh.

„U kratomu ale možná budeme hledat ještě nějaké řešení mezi. Jsou různé návrhy – u jednoho by mělo dojít k dohodě, aby se to prodávalo způsobem, který nebude v rozporu s legislativou o potravinách, a byla by regulace prodejem nad 18 let,“ řekl Vobořil.

Jiní navrhovatelé na radě vlády přišli s alternativou zákazu, tedy aby stát kratom stáhl z trhu bez kriminalizačních sankcí a mezitím by na resortech započala příprava nové legislativy. Prodejcům by však mohly hrozit vysoké pokuty.

„Vláda není připravená se vyloženě bavit o zákazu, který by vedl ke kriminalizaci. Není v tom však jednotný postoj – ministr zdravotnictví je pod velkým tlakem. Úřednická část státní správy mi říká, že to nejde a že není jiné řešení než to stáhnout z trhu. Stojí proti tomu politická vůle, podle níž je potřeba najít jinou cestu,“ uvedl Vobořil s tím, že očekává složitou debatu, která by měla mít vyústění v řádu měsíců.