Královské dělení v Mladé Boleslavi. V půlce období předá ODS primátorský řetěz vítězovi voleb

Primátorem Mladé Boleslavi bude do jara 2024 Raduan Nwelati (ODS), pak si vymění post s prvním náměstkem Jiřím Bouškou z vítězného uskupení ANO+Volba pro Mladou Boleslav. „Byl to návrh, se kterým přišel vítěz voleb a my jsme ho akceptovali. Jsem rád, že koalice pokračuje na stejném půdorysu jako ta dosavadní,“ řekl Nwelati, který vede město od roku 2006. Bouška zůstane prvním náměstkem primátora do jara 2024, poté bude primátorem.

Foto: Robert Zlatohlávek, ČTK Raduan Nwelati (ODS)