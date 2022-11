Kraje se chystají na zimní vlnu uprchlíků

„Pokud někdo v mezidobí odešel a žije na Ukrajině, už mu byla vydaná dočasná ochrana v některém ze států EU, tak má právo v případě, že mu podmínky nedovolí na Ukrajině zůstat přes zimu, se do EU vrátit,“ řekl v úterý po návratu českých ministrů z cesty do Kyjeva Rakušan.

Podle něj nyní zhruba 40 procent přicházejících uprchlíků chce ubytování, na jaře to byly ale zhruba jen tři procenta. Podle Špotáka je to kvůli tomu, že přicházejí Ukrajinci, kteří tu nemají příbuzné. Do Plzeňského kraje přišlo zhruba 35 tisíc Ukrajinců, reálně podle Špotáka jich v něm ale bydlí o deset tisíc méně. Kraji ale docházejí ubytovací kapacity, kterých má zhruba tři tisíce.

Podobně jako Plzeňský se připravuje i Středočeský kraj, kde bylo odbaveno kolem 35 tisíc uprchlíků od začátku války. Primárně se kraj ale zaměřuje na prodlužování pobytu stávajících ukrajinských uprchlíků a jejich dočasné ochrany. To by měla upravit novela zákona, takzvaná lex Ukrajina IV. Dočasná ochrana by se měla běžencům prodloužit o rok, tedy do března 2024.