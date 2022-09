Kontroly na hranicích kvůli migraci přicházejí pozdě, kritizuje opozice

„Migrace je enormní, je to velký nárůst oproti loňskému roku. Naši poslanci se to ale snažili na plénu řešit dříve. Vláda se tvářila, že to má pod kontrolou, ale bohužel to pod kontrolou nemá,“ řekl na úterní tiskové konferenci poslanec ANO a člen podvýboru pro migraci a azylovou politiku Jaroslav Bžoch.

Samotné rozhodnutí nicméně podporuje, ale přišlo podle něj pozdě. „Čím později tato opatření přicházejí, tím více a více migrantů přijde,“ vytkl současně kabinetu.

Podobně se vyjádřil i šéf SPD Tomio Okamura. „Navrhneme to jako mimořádný bod. Kašlou na to, situace eskaluje,“ oznámil na tiskové konferenci před úterním jednání ve Sněmovně.

Označil to za neschopnost ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Jako rukojmí si bere občany, zejména ty na Moravě,“ prohlásil.

Jeho hnutí současně navrhlo přesunout v rámci rozpočtu na letošní rok 200 milionů korun na posílení ostrahy česko-slovenské hranice.

Benda: Hranici musíme dostat pod kontrolu

„Migrantů skutečně přichází čím dál větší množství, musíme dostat svoji východní hranici pod kontrolu. Je to problém, který musíme řešit,“ řekl na dotaz Novinek šéf poslaneckého klubu ODS Benda.

Za logický pak označil postup vlády i šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný (KDU-ČSL). „Ať tu vystoupí kterákoliv z opozičních stran, tak nebude říkat nic jiného, než že je to pozdě. My bychom to taky říkali,“ uvedl pro Novinky.

O situaci by podle něj měl ministr vnitra Rakušan poslance informovat, zařadit mimořádný bod, jak chce opoziční SPD, ale nepovažuje za nutné, protože jde o věc exekutivy. „Nevím, jak by to mohla ovlivnit Sněmovna,“ řekl Výborný.

Vláda v pondělí na svém večerním zasedání rozhodla, že od středeční půlnoci obnoví kontroly na 27 bývalých hraničních přechodech se Slovenskem. Důvodem jen nelegální migrace.