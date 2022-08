Koalice řešila Mlejnka. Bez komentáře

Už v pondělí ale premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že aktivita Pirátů, jejichž klub čítá čtyři poslance, nijak stabilitu vlády neohrozí. „Pro vládu to neznamená nic. Je to vyjádření názoru poslaneckého klubu Pirátů,“ uvedl.

Vicepremiér a šéf hnutí STAN Vít Rakušan k usnesení koaličního partnera řekl, že to bere na vědomí a chce to s Piráty osobně probrat. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i šéf lidovců Marian Jurečka už o víkendu vyjádřili překvapení nad pirátskou otočkou.

„Členové vlády za Pirátskou stranu, kteří na vládě byli, když tam byl pan Mlejnek, nevyjádřili názor, že by měl být odvolán,“ uvedl k tomu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Piráti v usnesení poslaneckého klubu upozornili, že může jít i o porušení koaliční smlouvy, protože strany by podle ní měly do vedoucích funkcí vybírat kompetentní a důvěryhodné osobnosti.

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl k tomu šéf klubu pirátů Jakub Michálek.