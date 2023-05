Kluk vážil metrák, pomohla léčba

Adamovi z Olešnice na Blanensku je osmnáct let, váží 79 kilogramů, je samý sval a šlacha, protože denně cvičí v miniposilovně, kterou si doma udělal. Nikdo by do něj neřekl, že ještě před pěti lety téměř nemohl vyjít do schodů. Není divu, vždyť v pouhých třinácti letech vážil neuvěřitelných 104 kilogramů.

Foto: Dětská léčebna Křetín Adam denně cvičí ve své domácí posilovně.

Článek Kvůli obezitě se u něj nahromadilo tolik zdravotních problémů, že skončil v dětské léčebně. Pomoc přišla doslova v poslední chvíli a on ji maximálně využil. „Neuvěřitelně na sobě zapracoval. Změnil životní styl. Začal si více vážit svého zdraví a co je nejdůležitější, stále na sobě pracuje. Bez toho by to rozhodně nešlo,“ řekla Právu Kateřina Bednaříková, Adamova lékařka a ředitelka Dětské léčebny v Křetíně na Blanensku. Zhruba čtvrtina dětí a dospívajících v ČR má potíže s nadváhou Adama odvezla matka Renata do léčebny kvůli jeho potížím s dýcháním. Snažili se je vyřešit doma, ale žádná dieta mu nezabírala. Za pouhé tři týdny pak v péči zdravotníků a trenérů shodil šest kilogramů. Proti obezitě hrou. Děti dostanou fitness náramky Domácí Adam totiž zcela změnil životní styl. „Trenéři jej tam neuvěřitelně namotivovali ke cvičení. S fitness proto pokračoval i po návratu domů. Ihned si udělal malou posilovnu, v níž pravidelně cvičí. Kromě toho se zdravě stravuje, nekouří a nepije alkohol,“ řekla Právu chlapcova matka. Podobných pacientů jako Adam jsou prý plné ordinace pediatrů. Odhaduje se, že zhruba čtvrtina dětí a dospívajících v České republice má potíže s nadváhou, přičemž u 16 procent z nich lze hovořit již o obezitě, tedy o zásadních zdravotních problémech. Před pěti lety přitom trápila jen deset procent mladé populace. Lékaři upozorňují na to, že se situace horší, přestože po pandemii koronaviru už dávno jedou všechny sportovní kluby a kroužky naplno. Obezita vede i u dětí k cukrovce a vysokému krevnímu tlaku. Negativní trend umocnila pandemie Pediatři upozorňují na to, že ne každý příběh končí šťastně jako ten Adamův. Shodli se na tom v uplynulých dnech na konferenci Pohybem k životu v Blansku. Podle lékařů je tloustnutí dětí výsledkem nedostatečného pohybu, přejídání, špatného stavování i životního stylu. Ignorovat dlouhodobý kašel se nevyplácí Zdraví Negativní trend z uplynulých let ještě umocnila pandemie koronaviru. Děti byly doma, seděly celé dny u počítačů a naučily se zajídat nudu. Přibylo mlsání mezi hlavními jídly a popíjení slazených nápojů a energetických drinků, což jsou doslova kalorické bomby. Teď si mnohé z nich nevědí s touto závislostí rady a v léčebnách proto končí stále více zoufalých Metráčků. Trenéři se je tam snaží rozhýbat všemi možnými způsoby. Kreativitě se meze nekladou. „Nudnou procházku měníme za akční hledání kešek, loudání se někde v parku za pořádné svezení se na koloběžce. Děti hodně slyší i na nejrůznější chytré aplikace, jimiž si sledují svůj zdravotní stav. Děláme, co můžeme, ale dětí s nadváhou neubývá,“ dodala Bednaříková. Školní inspekce: Úroveň tělesné zdatnosti dětí se od 90. let zhoršila Věda a školy