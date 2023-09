Když se ODS na eurovolby trhne, ve hře je i samostatná koalice lidovců a TOP 09

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční příští rok v červnu.

„Koalice Spolu se pořád vyjednává. Všechny tři strany si poskytly výzkumy, máme nějaké analýzy, pořád jednáme. Ale samozřejmě vnímáme i to, jak si členové ODS udělali svou kampaň v podobě billboardů, a samozřejmě pokud by nedopadla koalice Spolu, přirozeně budeme pokračovat v jednání s TOP 09,“ připustil pro Novinky europoslanec a člen předsednictva KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který má být v eurovolbách lidoveckou jedničkou.

„S TOP 09 žádný problémy nemáme, naše vztahy jsou velmi přátelské,“ dodal s tím že kdyby ani taková spolupráce nevyšla, lidovci jsou připravení jít do eurovoleb sami.

Podobně mluví i jeho stranická kolegyně Michaela Šojdrová, která má jít za KDU-ČSL do eurovoleb ze třetího místa. „Samostatná kandidatura rozhodně není jediná možnost. Koalici KDU-ČSL a TOP 09 považuji za dobrou a přirozenou, protože naše spolupráce v Evropském parlamentu funguje dobře už teď a je logická i pro občany,“ řekla redakci.

Už ne jen europoslanci. V ODS roste tlak na samostatnou kandidátku do eurovoleb

Lidovci, TOP 09 a STAN patří v europarlamentu do frakce Evropské lidové strany (EPP), zatímco například zástupci ODS jsou ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

O tom, zda ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nakonec vytvoří spolupráci v rámci Spolu, nebo ne, se stále jedná. V současné době se podle informací redakce čeká na to, jak se rozhodne ODS. Jak to dopadne, chtějí strany oznámit na podzim. Podle informací Novinek tlačí hlavně šéfové stran na to, aby nakonec došlo k domluvě a strany spolupracovaly. Tvrdí, že tak mají šanci porazit hnutí ANO.

Posílit toto přesvědčení mělo i oznámení kandidatury neúspěšné kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové, která se nakonec objeví na kandidátce hnutí STAN. V prezidentských volbách přitáhla přes 770 tisíc voličů.

„Otevřené jsou všechny varianty“

Na druhou stranu ale například europoslanci ODS Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová hlasitě vystupují proti spolupráci s lidovci a TOP 09 v eurovolbách. Upozorňují na odlišné názory na evropské úrovni a chtějí, aby jejich strana šla samostatně. Nechali si dokonce udělat samostatné billborady, které visí po celé republice.

Možnou spolupráci s TOP 09 v případě nedohody v rámci Spolu nevylučuje ani další lidovecký kandidát do europarlamentu František Talíř. „Když Spolu nevznikne, otevře se paleta možností. Může to být samostatná kandidátka KDU, může to být třeba i koalice s TOPkou,“ řekl Novinkám Talíř, který má být lidovecká „dvojka“.

O něco rezervovanější byl místopředseda lidovců a ministr životního prostředí Petr Hladík. „Pro vedení KDU-ČSL je prioritní spolupráce v rámci Spolu. Pokud by ODS tuto spolupráci nechtěla, budeme řešit další možnosti,“ řekl. „Máme silnou kandidátku, tedy jsme připraveni kandidovat i samostatně,“ dodal.

Spolupráce i se STAN?

Také zástupci TOP 09 nevylučují spolupráci s lidovci. „Upřednostňuji koalici Spolu, byl bych rád, abychom pokračovali. Ale kdyby ODS nechtěla, tak jsou otevřené všechny varianty. Koalice s KDU-ČSL je možná,“ potvrdil Novinkám první místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin.

Ten by se nebránil ani spolupráci s hnutím STAN, které je v europarlamentu ve stejné frakci jako lidovci a TOP 09. „Ani to bych nevylučoval. V zásadě, když to seřadím, tak pro mě je priorita koalice Spolu. Potom přijdou na řadu všechny koalice v rámci Evropské lidové strany, tedy jak s KDU-ČSL, tak se STAN, nebo s jedním nebo s druhým,“ vysvětlil.

„V případě, že bychom se s nikým nedohodli nebo že by partneři trvali na tom, že nechtějí jít s námi, tak bych se toho také nebál, protože přece jen jsme výrazně evropská strana, evropská témata jsou naše a lidé nám, co se týká Evropské unie, věří. Takže bych se neobával, ani kdybychom měli jít sami,“ dodal Czernin.

Nerudová a Farský budou lídry STAN v eurovolbách, schválil celostátní výbor hnutí

Podobně mluvil i poslanec a člen předsednictva TOP 09 Ondřej Kolář. „Za mě je možná koalice s každým, kdo sdílí naše hodnoty, pohled na svět, tvrdošíjně nevymýšlí přihlouplé důvody, proč nepřijmout euro, netvrdí, že se nemění klima a podobně,“ popsal redakci. Zároveň ale zdůraznil, že by mu nevadilo, kdyby šla TOP 09 sama, a to „navzdory všem rizikům, která to nese“.

TOP 09 tvořila koalici s hnutím STAN i v předchozích volbách do europarlamentu v roce 2019. Tehdy byl lídrem kandidátky současný europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Uspěl ještě Stanislav Polčák z hnutí STAN a Luděk Niedermayer z TOP 09, který získal nejvíce preferenčních hlasů. Dohromady koalice skončila na čtvrtém místě s 11,65 procenta za ANO, ODS a Piráty.

Na rozdíl od Czernina nebo Koláře ale například Pospíšil k opětovné spolupráci s hnutím STAN už nakloněný není. „Připadá mi lepší uvažovat o partnerech ze Spolu, než jít s hnutím STAN,“ řekl Novinkám a zdůraznil, že domluva v rámci Spolu je pro něj priorita.

Zda by i lidovci kývli na případnou spolupráci s hnutím STAN, není jasné. „Se STAN v tuto chvíli žádné jednání nevedeme,“ poznamenal k tomu suše Zdechovský.

STAN: Dveře u nás nejsou zabouchnuté

Hnutí STAN zatím chystá samostatnou kandidátku. Měla by nést název Starostové a osobnosti pro Evropu. Za STAN by měl být jejím lídrem místopředseda hnutí Jan Farský a za osobnosti Danuše Nerudová.

Celou kandidátku skládá Farský. Ten Novinkám řekl, že asi před třičtvrtě rokem dal nabídku na spolupráci jak lidovcům, tak i TOP 09, do srpnového setkání ale prý na ni tyto strany nereflektovaly.

„Ale zároveň probíhají jednání v rámci Spolu. Tak nevím, s kým bychom měli jednat nebo dělat koalici, když oni vyjednávají v rámci Spolu. My nejsme náhradní partner, oni se musí nejdřív dohodnout v rámci Spolu,“ upozornil.

K případné spolupráci s oběma stranami se vyjadřoval velmi neurčitě. „Myslím, že už je to pryč. Ta nabídka tu byla před půl rokem a teď si moc nedovedu představit, že by se to stalo. Ale je to kdyby. Fakt to není, že bychom čekali, jestli se náhodou nedohodnou. Jsme samostatný subjekt, který je odhodlaný do toho jít sám,“ řekl.

Na druhou stranu ale připustil, že „uzavřené to není do podání kandidátek“. „Zatím nijak nejednáme. Jestli to chtějí, dveře u nás nejsou zabouchnuté, ale zároveň času už uplynulo moc a my jedeme přípravu samostatnou,“ dodal Farský.