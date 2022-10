Kandidát na ministra Hladík: Na privatizaci brněnských bytů jsem se neobohatil

Detektivové stíhají sedm osob a dvě firmy. Hladík coby dřívější první náměstek brněnské primátorky musel ve věci opakovaně vypovídat na policii. Z ničeho sice není stíhán, ale přesto je to škraloup, který jej může stát post ministra. Přestože je známý tím, že se usmívá, za jeho současným úsměvem lze nyní vyčíst únavu.

Asi to máte teď trochu jako na houpačce?

Pro mě byly ty poslední měsíce enormně náročné. Mám radost z toho, že se podařilo sestavit brněnskou radniční koalici. V kampani, v níž šlo v Brně spolu do voleb KDU-ČSL a STAN, se podařilo vytvořit mimořádně pracovitý tým. Dali jsme dohromady soustu mladých lidí. Kampaň nám nedělala žádná agentura. Grafické podklady, organizační věci, sousedská setkání s lidmi, vše jsme si dělali svépomoci a ušetřili tak obrovské množství peněz.

Náš volební zisk 17 procent (v Brně pro koalici lidovců a STAN), to tady ještě nikdy nebylo. A pak následoval obrovský zvrat; ministryně (životního prostředí) Anna Hubáčková oznámila, že kvůli nemoci rezignuje. Měl jsem chviličku na to se rozhodnout, zda nastoupím po ní. Do toho velmi zdlouhavé vyjednávání o brněnské koalici. Nikdy jsem něco takového nezažil. No a pak přišel zákrok policie. Takže ano, je to emocionálně nabité.

Proč jste vlastně souhlasil se jmenováním ministrem životního prostředí, když jste tuto funkci před rokem odmítl a dal Brnu přednost před prací ve vládě?

Nástup za Aničku Hubáčkovou se řešil za situace, kdy bylo nutné za ni rychle sehnat náhradu. Sama mě doporučila na svého nástupce, což je pro mě velmi zavazující. Na druhé straně celou dobu jejího působení na ministerstvu jsme byli v kontaktu a bavili se o věcech spojených s ekologií. Koneckonců jsme si i tady v Brně vymohli při koaličním jednání, že nám zůstane můj dřívější post náměstka pro životní prostředí. Takže celé to s mým případným jmenováním ministrem dává logiku.

A pak přišel minulé úterý zásah policie přímo ve vaší kanceláři na magistrátu…

Bylo to určitě nečekané. Byl to šok. Byla to má první zkušenost s něčím takovým. Poskytl jsem detektivům veškerá data, všechny údaje; notebook, telefon, zpřístupnil jim své e-maily. Dle jejich potřeb jsem se vyjádřil, k čemu potřebovali. Jsem připraven spolupracovat.

Razie se týkala dvou věcí, a to údajného nezákonného postupu jisté skupiny lidí při privatizaci brněnských městských bytů a snahy o převzetí pískovny v Brně-Černovicích.

Mohu říci, že já jsem byl dotazován jen v první věci, a to ohledně privatizace bytů.

V souvislosti s tím se uvádí v policejním spisu, že prý jste tlačil ostatní k tomu, aby se v některých případech privatizace uskutečnila. Prý jste zmiňoval i nájemníky „bušící na dveře“ a žádající na magistrátu, aby se prodej jejich domu uskutečnil.

To se týká privatizace domu na Čelakovského 1 v Brně-Židenicích. Ten byl již v roce 2015 zařazen do privatizace, v roce 2017 tam šla finanční nabídka, v roce 2018 došlo na schválení prodeje, no a v roce 2019 od tohoto plánovaného prodeje ustupujeme. Následně přichází dopisy od lidí z Čelakovského 1 na magistrát, kteří jsou z toho samozřejmě rozčarováni.

Dne 3. února 2020 byli vedením města pověřeni náměstci Oliver Pospíšil (současný tajemník brněnského magistrátu) a Robert Kerndl (ODS), aby jednali o věci s městskou částí Brno-Židenice, která na privatizaci změnila názor s tím, že s ní nesouhlasí. Výsledek ale nebyl žádný. Proto o půl roku později, a to 16. listopadu, ukládá vedení města mně a náměstku Jiřímu Olivovi (ČSSD) potkat se s vedením Brna-Židenic.

Kde byl problém?

Hlavní otázka byla, jestli město může prodávat. Zjednodušeně řečeno všechny nemovitosti ve městě jsou v majetku Brna a městským částem jsou domy či pozemky svěřeny do péče. Pokud chce některý z domů město prodat, musí dojít podle ministerstva vnitra k tzv. odsvěření. S prodejem tedy musí souhlasit jak vedení města, tak i městská část. No a v tomto případě se stalo, že radnice v Židenicích nejprve privatizaci domu v Čelakovského chtěla a po několika letech změnila názor, na což si lidé samozřejmě stěžovali. Jinak co se týká setkání se starostou Židenic (Aleš Mrázek ANO), tak jednání se v kanceláři náměstka primátorky Jiřího Olivy (ČSSD) skutečně 19. listopadu 2020 konalo. Dokonce jsem ve své staré e-mailové poště našel potvrzení, že bylo oficiálně svoláno, a ano, opravdu jsem na něm použil termín s bušením lidí na dveře. Ono mé tlačení na privatizaci je to, že jsem chtěl, aby se věc s ohledem na nájemníky řešila. Jinak s tím domem v Čelakovského ulici 1 se nestalo nic, bohužel je stále ve stejně špatném stavu jako kdysi.

Jinak. Obohatil jste se někdy vy nebo někdo z vašich rodinných příslušníků na privatizaci brněnských městských bytů? Popřípadě, měl jste někdy jakýkoli finanční prospěch z jejich prodeje?

Ne.

Policejní razie udělala stopku vašemu plánovanému jmenování ministrem životního prostředí. Tříčtvrtina členů vedení KDU-ČSL Vás minulý čtvrtek podpořila, zbytek ne. Nyní čekáte, až se policie k věci podrobněji k vaší účasti na privatizaci vyjádří a pak budete případně jmenován ministrem. Do té doby povede resort životního prostředí předseda strany Marian Jurečka.

Na širší vedení strany jsem jel očistit své jméno. Chtěl jsem říct, jak ta situace byla. Chtěl jsem společně s ostatními zvážit, co je lepší ne pro Petra Hladíka, ale pro lidovou stranu. Otázka nestojí, kolik lidí mě podpořilo či nepodpořilo, otázka je, co udělat pro dobro lidové strany. Nejel jsem tam s tím, že chci být ministrem. Není to o mé snaze či touze být ministrem. Nevnímám to jako nějakou metu. Pro mě to znamená velké břímě a obrovskou odpovědnost, ne sen, kterého musím dotáhnout. Já věřím, že mi spolustraníci rozumí.

Jinak poškození mého jména před veřejnosti je velmi silné. Moc mě to mrzí, ale nic s tím nenadělám. Mohu jen vysvětlovat, což dělám.

Znáte se s panem brněnským podnikatelem Michalem Horkým, který by měl být šéfem celé organizované skupiny zapletené do privatizačních machinací?

Ano, znám se s ním, ale ne nijak blíže. Nebyli jsme si svědky na svatbách, nestýkáme se v soukromí, žádné tajné schůzky. V minulém volebním období jsme spolu několikrát úředně jednali, a to je celé. Rozhodně tam nejsou žádné osobní vazby.

Teď po razii kvůli privatizaci bylo prý rozhodnuto novým vedením města, že další privatizace bytových domů v Brně už nebude.

Ano, nic nového se už privatizovat nemá. Ale na tom jsme se dohodli ještě před razií na koaličních jednáních. V letech 2014, 2015, 2016 se privatizovaly desítky domů. Domluvili jsme se, že se dotáhne privatizace u pěti z nich, co zbývají z minula, a to bude konec. Jedním z nich je Čelakovského 1. Jinak policie se mě dotazovala i na dům v Nováčkově ulici, který měl být prodán, nicméně je pod ním kanalizace a bylo tam nutné vybudovat před privatizací přeložku. Jak to samozřejmě s prodejem oněch posledních domů dopadne, to je věcí nového vedení města.

No a co když to dobře nedopadne s Vámi? Co když ministrem nebudete?