Čachry s byty v Brně jely jako promazaný stroj

„Bradáč si byl vědom, že Červinka vyhledává zájemce o přidělení nemovitostí z majetku města Brna do nájmu za úplatek a dle jeho pokynů zajišťuje účelovou tvorbu listin, které měly obsahovat nepravdivé informace, které bylo možno na zasedáních komisí prezentovat jako důvody hodné zvláštního zřetele,“ zmapovali mechanismus fungování detektivové.

„Tímto způsobem Bradáč mohl na zasedáních komisí, ve kterých byl předsedou, přesvědčit ostatní členy komisí a předkládat návrhy na přidělení požadovaných nemovitostí do nájmu preferovaným zájemcům,“ uvedli policisté. Bradáč byl kromě bytové předsedou i komise majetkové a dislokační.

Na stopu se skupině detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu dostali při prověřování výpovědi Pavla Hubálka, muže obviněného v jiném případu taktéž kvůli podvodům s městskými byty. Ten poté, co skončil před několika lety ve vazbě, začal tvrdit, že v Brně funguje bytová mafie napojená na špičky místní ODS.

Zatímco Hubálkem popisované údajné čachry spadají do začátku minulé dekády, obviněná skupina řádila na radnici později, zatím zdokumentované skutky spadají do období po roce 2020.

Další odposlech ukazuje hovor mezi Červinkou a Vágnerovou. „Ptá se, kam schovala peníze, asistentka sděluje, že je dala na místo, kde jsou prázdné šanony, na to reaguje Červinka, že to hledat nemůže, že je vždycky dávali nahoru a že se otočí v kanceláři a půjde za Otem. Vágnerová sděluje, že se jedná o modrou obálku z levé strany, černý šanon. Červinka nemůže peníze najít, proto Vágnerová jela do kanceláře a peníze našla,“ stojí v policejním přepisu.