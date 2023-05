K rebelii se v koalici neschyluje

„Raději bych viděl ještě více úspor a méně zvýšených daní, za které poneseme nemalé politické náklady,“ pokračoval. „V balíčku jsem rád za to, a chválím, že dojde k proškrtání dotací, snížení objemu prostředků pro veřejný sektor a dalším úsporám,“ dodal.

Prostor pro odvážnější úspory se však podle Skopečka v tomto složení Sněmovny nenajde. „Mám-li si tedy vybrat mezi nicneděláním a pádem do hlubších a hlubších dluhů a představeným balíčkem, bez velkého nadšení a s představou úplně jiného ideálu volím kompromis, byť krvavý,“ dodal.

Místopředseda hospodářského výboru Sněmovny Jan Bauer (ODS) bude také pro balík hlasovat. Odpor mezi vládními poslanci nepředpokládá. „Ale je to ještě čerstvé, seznámili jsme se s tím až ve čtvrtek,“ ­řekl Právu.

Stejně vyloučil nesouhlas uvnitř klubu i místopředseda STAN a poslanec Lukáš Vlček. Všechna opatření byla všem 33 poslancům STAN pečlivě vysvětlena, řekl. „Za nás vládne velká spokojenost. Nemá smysl, jestli někdo uhrál více, nebo méně. Takto to komunikujeme i uvnitř hnutí. S regiony komunikujeme intenzivně. Koukáme na to jako na celek a jsme spokojení,“ podotkl.

Poslanec Vít Kaňkovský z 23hlavého klubu lidovců vnímá balík jako nutnou nepříjemnost po rozhazování předchozích vlád. „Nyní stojíme před přetěžkým úkolem stabilizovat veřejné finance i důchodový systém, což je nepopulární a nikoho to vnitřně netěší, ale je to nutnost,“ řekl Právu. Dodal, že ne všechny parametry považuje za ideální.

Čtyřčlenný klub Pirátů také bouřit nebude. „Naši členové se vyjadřují průběžně k tomu, co je důležité, což ukazuje, že jsme živá demokratická strana plná lidí, kteří se nebojí říkat svoje názory, což je dobře. Zodpovědnost za rozhodnutí ve Sněmovně mají poslanci, kteří získali mandát ve volbách, řídí se naším programem, koaliční smlouvou a svědomím,“ řekl Právu šéf klubu Jakub Michálek.

Hlas pro vládní návrh dodá možná i Vondrák. Ten si počká na to, až vláda předloží konsolidační balíček Sněmovně. „Zatím je to předčasná otázka,“ sdělil Právu.

Vláda chce konsolidační balíček v prvním čtení projednat ve Sněmovně do léta. Balíček by měl být účinný od 1. ledna. Opozice však bude možná jeho projednávání obstruovat, jak naznačil Právu místopředseda ANO Karel Havlíček. „Vláda by měla projednávání spojit s vyslovením důvěry,“ dodal.