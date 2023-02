Ještě v listopadu Fiala tvrdil, že se nezmění ani valorizace, ani důchodový věk

Otázce, zda zvažuje zvýšit věk, kdy se bude odcházet do důchodu, čelil Fiala v rozhovoru zveřejněném v Blesku loni 11. listopadu. „To určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit,“ uvedl premiér.

Na další otázku, zda je ohrožena valorizace penzí v rámci plánovaného šetření, zase odpověděl: „Ne, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona.“

Kdo by na základě Fialových slov čekal, že jeho vláda nebude chtít s věkem odchodu do důchodu ani valorizací hýbat, zřejmě se mýlil.

MPSV navrhne zohledňovat při valorizaci penzí jen dvě třetiny inflace Ekonomika

Ministerstvo práce pod taktovkou Mariana Jurečky (KDU-ČSL) podle informací ČT plánuje odchod do penze odsunout pro dnešní padesátníky na 66 let, čtyřicátníky 67 let a třicátníky na 68 let. A změnit se má i způsob valorizací důchodů. Od ledna 2024 nemá zohledňovat celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. Vedle toho by se penze neměly zvedat o polovinu růstu reálné mzdy, ale jen o její třetinu.

Jurečka už loni na podzim označil posun věku odchodu do důchodu za nevyhnutelný krok, pro Seznam Zprávy ale mluvil o tom, že by o tom nemusela rozhodnout Fialova vláda. K nynějším informacím z médií uvedl, že vycházejí z doporučení Národní ekonomické rady vlády a ekonomů a že koaliční rada žádný materiál k důchodové reformě neprojednávala.

Návrh důchodové reformy chce Jurečka zveřejnit v březnu. Uvedl, že chce, aby změny ve valorizaci důchodů začaly platit nejpozději od roku 2024, změny v důchodovém systému pak nejpozději od roku 2025.

„Držím se původního harmonogramu, to znamená, že bych chtěl, abychom v průběhu druhého pololetí tohoto roku ten návrh začali projednávat, aby jeho účinnost byla nejpozději od 1. ledna 2025,“ řekl ke změnám v důchodovém systému v pondělí Jurečka.

Věk odchodu do penze v Evropě muži ženy Nizozemsko 66,25 66,25 Irsko 66 66 Německo 65,6 65,6 Belgie 65 65 Polsko 65 60 Rakousko 65 60 Maďarsko 64,4 62 Česko 64 64 Slovensko 63 63 Francie 62 62 Itálie 62 62 Zdroj: Euronews.com

Vláda zdůrazňuje, že je důchodová reforma je nezbytná. „Pokud bychom to neudělali, nebudeme schopni důchodový systém do budoucna financovat,“ uvedl Fiala v pondělí na setkání Fialy se studenty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Posun odchodu do důchodu označil za ještě nerozhodnutý krok. „Odpovědně říkám, žádné té informaci nevěřte. Nejsou projednané, nejsou pravdivé, nepadlo žádné rozhodnutí, ale nemůžeme se dívat na to, jak se prohlubují deficity na důchodovém účtu, a přihlížet tomu, že by mladí lidé, a týká se to všech studentů, které tady vidím, neměli od státu jistotu slušného důchodu. Nebyli bychom to schopni zaplatit,“ řekl premiér k informacím z médií.

Rozhodnutí o zvýšení věku odchodu do důchodu ještě nepadlo, říkají Jurečka s Fialou Ekonomika

Ve vyjádření pro Právo Fiala zvýšení věku odchodu do důchodu připustil, zdůraznil ale, že se by se nemělo týkat těch, kteří mají jít do důchodu v nejbližších letech.

„Nic se nemění na tom, jak jsou penze nastaveny nyní - tzn. že věk pro ty, kteří odcházejí v nejbližší době do důchodu, se podle dříve schválených plánů navyšuje až do roku 2030, kdy se dosáhne té hranice 65 let, a v tomto žádná změna nebude a ani bych ji nepřipustil. Pokud jde o to, jak bude s mladšími ročníky, s lidmi, který je třeba 40, kteří půjdou do důchodu zhruba za čtvrt století, tady už je samozřejmě na místě přemýšlet o tom zvýšení, ale v tuto chvíli nemáme na ničem dohodu,“ citoval Fialu mluvčí vlády Václav Smolka.

PirSTAN valorizaci garantoval

V programu před sněmovními volbami 2021 koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tvrdila, že přijde s reformou, jejímž základem bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu. „Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici (do roku 2030),“ slibovala koalice.

Chtěla také podpořit vztahy v rodině a zavést dobrovolný vyměřovací základ manželů. Každý měl také dostat možnost platit jeden procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům.

Poměr důchodů k poměrné čisté mzdě Maďarsko 94 % Portugalsko 90,3 % Lucembursko 88,7 % Rakousko 87,1 % Nizozemsko 85,3 % Itálie 81,7 % Francie 74,4 % Slovensko 69,4 Česko 65,2 % Polsko 36,5 % Litva 30,7 % Zdroj: OECD

Spolu chtělo také efektivnější soukromé penzijní spoření a odstranění nespravedlností v penzijním systému. Zvýšit se měly i vdovské důchody.

Změny v důchodovém systému slibovala před volbami v roce 2021 i koalice Pirátů a STAN. „Garantujeme zákonnou valorizaci důchodů, díky níž životní úroveň seniorů roste s ekonomikou. Bude-li se ekonomice dařit, podpoříme další růst důchodů nad rámec zákonného zvyšování,“ psali v programu.

Minimální důchod by se pak podle nich v dalším volebním období měl dostat na hranici 10 tisíc korun. Práce v důchodovém věku se měla promítnout i do výše penze.

„Nikoho nechceme nutit pracovat i v důchodu. Seniorům, kteří se rozhodnou pro práci v důchodu, chceme podmínky usnadnit,“ slibovali také piráti a STAN.