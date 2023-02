Padesátníci mají jít do penze v 66 letech

Věk odchodu do důchodu se prodlužuje už nyní. V roce 2030 by se měl zastavit na věku 65 let. V tom se nic nemění. Změny se budou týkat až lidí, kteří půjdou do penze po roce 2030. I pak poroste věk podle návrhu ministerstva práce postupně. O rok mladší člověk by šel do důchodu o dva měsíce později.